Concordia: proponen regular el estado de postes en la calle

El edil precisó que en Concordia existe una ordenanza al respecto, que es la 28.960, “pero tiene una falencia porque no posee sanciones. Cuando una norma no tiene sanciones queda a mitad de camino. Esta iniciativa legislativa busca establecer un régimen sancionatorio”. Galló también detalló: “Cuando se advierte que un poste está puesto antirreglamentariamente o genera peligro, el municipio tiene el deber de intimar, ya sea de oficio o por la denuncia de un particular. Si la prestadora del servicio público no actúa viene la sanción y en caso de no cumplir, el municipio podrá hacerlo a costa del prestado”.

Consultado si existe una ordenanza de soterramiento, el concejal respondió: “Existe, es una ordenanza que como muchas normas no han sido aplicadas correctamente. De hecho, muchas veces nos llegan excepciones a esa norma. Las prestadoras de servicio de Internet por ejemplo nos dicen que hacer un soterramiento le implicaría una inversión que no pueden llevarla a cabo y en caso de no ser habilitada no hacían la inversión de fibra óptica”.