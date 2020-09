Un nuevo capítulo sumó el reclamo de consumidores respecto al servicio que presenta el único cable en Concordia, que además brinda Internet. Las falencias están asociadas al incumplimiento en la cantidad de banda ancha contratada, como también la falta de canales en la grilla.

Tras la reunión que mantuvieron con las autoridades de la empresa, los concejales plantearon que no fueron suficientes las explicaciones. “Es la empresa que más reclamos nos hacen llegar los ciudadanos, preocupados por la capacidad contratada no es la que corresponde. Esperábamos un compromiso mayor de la empresa. Fueron muchas las excusas que pusieron”, indicó el concejal Gastón Etchepare sobre el encuentro con directivos de Megacable.

“Se conversó sobre tres ejes, ellos se comprometieron a mejorar las líneas de reclamos, el otro compromiso que hicieron es que los consumidores indican que no acuden dentro de las 48 horas y van a poner más personal a disposición y lo otro que pedimos es que hagan una devolución de dinero. A ese compromiso no lo hicieron, dijeron que lo iban a consultarlo con el directorio. Si hicieron algunos descuentos, del 10% o 15%, pero no son significativos. Hay personas que no tuvieron el servicio durante mucho tiempo y ese descuento no representa la real situación”, indicó en LT 15 Radio del Litoral.

Entre los argumentos de la firma contó que “de marzo a la fecha aumentó la demanda del consumo, con muchos dispositivos en los hogares. Suena como excusa porque eso es responsabilidad de la empresa y no del consumidor”. A su vez, indicó que “a la fecha en Defensa del Consumidor hay 30 denuncias, por eso es importante que la gente se acerque y haga su denuncia”. Por otra parte, trascendió que desde Defensa del Consumidor confirmó que remitió el caso a una Asociación de Consumidores para que se evalúe la promoción de una acción colectiva y a la Dirección de Defensa al Consumidor en Paraná para que se apliquen las sanciones pertinentes.

Respecto a este tema, desde el bloque de Juntos por el Cambio manifestaron que Defensa del Consumidor mostró una posición pasiva en cuanto a los reclamos de los consumidores. “Desde el bloque tenemos una posición crítica, entendemos que han sido bastantes pasivos. De Defensa al Consumidor indicaron que son una oficina de información al consumidor’. No estoy de acuerdo. Tienen la tarea importante de velar por los derechos de los consumidores y usuarios. Ellos deben ser proactivos en eso”, expresó el concejal Felipe Sastre en La Red Concordia 89.3.

El edil precisó que la empresa prestadora del servicio presentan dificultades desde marzo. “La empresa manifiesta que el abordaje que hace a este problema es del tipo individual. Me parece que el enfoque tiene que ser otro, debe ser del tipo colectivo”, contó. Al mismo tiempo se refirió a los pedidos formulados al municipio por una empresa interesada en realizar una batería de inversiones. “Nosotros estamos a favor de que haya mayor competencia. No entendemos cómo el Ejecutivo no aprueba la inversión que quiere hacer Telecom, que se muestra muy dispuesta a hacer la inversión y mejoraría el servicio”, sentenció.