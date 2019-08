Concordia: La reciente ordenanza que despertó adhesión y rechazo

Por ordenanza municipal, Concordia ingresó en emergencia social y económica hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a la aprobación que se efectuó el jueves en la última sesión del Concejo Deliberante. Desde el municipio argumentan que la medida impulsa una batería de medidas que propuso el Ejecutivo municipal ante la creciente vulnerabilidad social y la profundización de la crisis macroeconómica.

La ordenanza aprobada contempla esto ejes: reducción de cargos políticos, refuncionalización de estructuras burocráticas, ratificación del congelamiento de ingresos a planta permanente, incorporación de personal únicamente por concurso público, estricto control de los gastos diarios que realizan las áreas municipales y fortalecimiento de los programas sociales. En tanto, fueron varias las voces que se alzaron en contra de la medida, señalando que “no tuvo el tratamiento que debería haber tenido”.

En diálogo con LT 15 Radio del Litoral, el intendente Enrique Cresto manifestó que la ordenanza se basa en dos cuestiones principales: “Por un lado la de mantener un municipio equilibrado. Desde que asumí se hizo un gran trabajo, es uno de los pocas municipalidades del país que pudo cerrar todos los semestres con equilibrio fiscal y queremos seguir por ese camino porque garantiza todos los servicios y cumplir con las obligaciones principales”, indicó. Asimismo, sostuvo: “En lo social significa que nos autoriza hacer algunos cambios de partida, porque cuando votamos el Presupuesto 2019 no preveíamos que habría un deterioro social como el que hay en Argentina. Se cuadruplicó el pedido de alimentos, de remedios, de comestibles”.

El funcionario manifestó que “hay que entender las nuevas demandas de la sociedad en la nueva política” y dijo: “Cuando asumí había 2.100 empleados municipales y hoy son 1.800 en planta permanente. Un municipio debe tener un empleado cada 100 habitantes para que no se vaya gran parte del presupuesto en salarios. También limitamos la cantidad de funcionarios. De acá a diciembre no podemos tener más de 90 funcionarios y hoy estamos en casi 110. Lo ideal sería destinar el 50% a sueldos y el resto a los obligaciones que se tiene. No habrá aumentos de impuestos, como hubo en la capital de la provincia”.

Rechazo

Entre los cuatro concejales que no estuvieron de acuerdo con la ordenanza, Magdalena Reta de Urquiza –del bloque Cambiemos– indicó a UNO: “Nos sorprende el hecho de pasar de un municipio aparentemente bien administrado con superávit a tener una situación de emergencia en término de un mes. Es por ello que no acompañamos”.

La edil expresó que los tomó por sorpresa, ya que desconocían el proyecto: “Los fundamentos nos sorprendieron, porque la caída de la recaudación por coparticipación nacional es solo del 2,3% en términos reales. También se argumenta la caída del fondo de la soja, algo que hace más de un año y medio se compensó con otros impuestos, y además del tema de un convenio con provincia que se cayó desde el inicio de esta gestión por el tema medicamentos. Es decir ese convenio no estaba el año pasado, ni el anterior”.

Reta de Urquiza hizo un reconto de los artículos en los cuales no está de acuerdo y señaló: “El hecho de que las empresas con deudas se puedan presentar a licitaciones está prohibido por la ley de municipios 10.027. Por otro lado, la modificación de cantidad de funcionarios también es una facultad del Ejecutivo. Para modificar la ordenanza orgánica y cambiar la cantidad de direcciones o secretarias no se necesita de una emergencia”.

Respecto al cambios de partida presupuestaria, sostuvo: “Cada vez que el Ejecutivo enviaba un proyecto de modificación del Presupuesto nosotros lo hemos acompañado. Presentando una nueva modificación al Presupuesto nosotros lo habríamos acompañado”.

A su vez, el concejal radical Esteban Benítez indicó a La Red Concordia explicó porqué no acompañó la decisión: “La forma en la que ingresó el proyecto fue bastante inapropiada, por eso voté en contra de su tratamiento sobre tablas. Me parecía que los concejales merecían más datos de tipo económicos. Inclusive tampoco me gustó la forma en la que el bloque oficialista quiso imponer, buscando que no se lean los vistos y considerandos”, expresó.

Otra de las voces que se alzaron en contra de la resolución fue la del dirigente gremial Carlos Rapuzzi: “Los trabajadores venimos padeciendo la falta de insumos, de herramientas. Es cierto que teníamos conocimiento de que estaba abierta la posibilidad de que se declarase la emergencia económica, pero nosotros esperábamos que se haga un tratamiento público, que se convoque. Pero lo terminaron haciendo entre gallos y medianoche”, dijo a CN Digital.

“Los concejales que se rasgan la vestidura de ser peronistas, levantaron la mano sin hacer ninguna observación. Quisieron que se implemente la jubilación por oficio, quieren tirar a los viejos por la ventana. Nos oponemos a eso los trabajadores. También le quieren dar la posibilidad a los comerciantes o proveedores morosos de que puedan trabajar libremente para la Municipalidad, cuando a cualquier hijo de vecino para sacar un carné de conductor debe tener el libre deuda en condiciones”, manifestó.

Con un fuerte rechazo a la medida, concluyó: “Esperábamos que se haga una presentación como se hace siempre, con 24 o 48 horas antes. Fue un acto de cobardía lo que hicieron. Le pedimos es que lo traten, pero que sean respetuosos. La sociedad tiene que saber de qué se trata, no puede ser que 10 personas se junten y resuelvan el futuro de la economía de la ciudad”.