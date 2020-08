Con la flexibilización ya marcada de la cuarentena, en Concordia muchas veces son reprochadas en la vía pública las conductas de los automovilistas o motociclistas a la hora de manejarse en la calle. La actualidad marca que, desde hace tiempo, la ciudad tomó el ritmo habitual en cuanto a su circulación.

Con ello se ve reflejado en los controles que también se efectúan desde el área de Central de Tránsito en procura de lograr un marco de prevención no solo a la accidentología, como también aportando su colaboración al Comité Operativo de Emergencias Sanitarias (Coes) local en la no utilización de los espacios verdes a raíz de la presencia de la pandemia. Desde el área de Tránsito indican que las infracciones que están en la cúspide siguen siendo la falta de licencia de conducir y del seguro en las motos, mientras que en los autos se repite el no cumplimiento en el seguro, como también el no uso del cinturón de seguridad.

Al mismo tiempo, en estos últimos meses han reportado que después de las 21 se han incrementado mucho las infracciones por pasar el semáforo en rojo y es todo un problema permanente el educar dentro de una ciudad de casi 170.000 habitantes. “Con el paso de los años algunas infracciones han ido incrementándose, depende mucho de la situación económica. Por ejemplo, en ese punto influye mucho el tener un seguro. El uso del cinturón de seguridad depende mucho de los controles que nosotros venimos haciendo, cuando nosotros aflojamos se constata que la gente deja de usarlos”, manifestó a UNO, Walter Báez, director de la Central de Tránsito.

Por otra parte, el funcionario recalcó que en los meses de cuarentena se han visto disminuidas las cifras de accidentes, por la baja en la circulación de vehículos. En otro orden, Báez destacó el trabajo que se hace desde el área municipal en función del acompañamiento al COES, en la prevención del contagio de Covid-19. “Tenemos apostados nuestros inspectores en el ingreso a San Carlos, como también en los ingresos a la ciudad, ya sea en la ruta 015 y en la 22. Además de las recorridas en la zona de la costanera, todo ello por disposición del intendente y del secretario de gobierno. Buscamos prevenir cualquier conducta que se haga en los espacios verdes”, manifestó.

Un tema recurrente en el último tiempo ha sido el uso de los barbijos o tapabocas en la vía pública, pero la ordenanza dispuesta por parte del municipio de la Capital del Citrus también exige su cumplimiento dentro de los vehículos. “Si van dos o más personas dentro del habitáculo sin el uso del barbijo se puede realizar un acta de constatación. En cambio, no corresponde labrar el acta cuando va solo una persona dentro del auto. Esto es por seguridad y prevención de cada uno”, contó Báez.

Una de las preocupaciones que mantiene en vilo al área de Tránsito, como del COES en general es el paso de personas por lugares clandestinos y vinculación con remiseros. Esta semana se citó a un chofer por este accionar y se lo obligó a una cuarentena en su domicilio. “El modus operandi es, las personas salen de la ciudad, hacen sus viajes a Buenos Aires, ingresan por otros puntos que nosotros tenemos cortado el tránsito, que no son en la ruta 22 o 015. Evaden los controles y los esperan del otro lado para traerlos a la ciudad. Nosotros le hicimos una notificación de cuarentena y se brindan todos los datos al Juzgado Federal”, finalizó.

Barreras bajas

El pasado fin de semana en ocasión de un accidente automovilístico, un tren arrolló a una camioneta utilitaria en la que perdió la vida su ocupante. De acuerdo a lo reportado por las autoridades la barrera permanecía baja en la Avenida Tavella, donde se produjo el hecho y durante la semana se escucharon diferentes opiniones sobre la manera en que se maneja en la ciudad.

El subgerente de operaciones del Trenes Argentinos Cargas del Ferrocarril Urquiza, Mario Arellano afirmó en LT 15 Radio del Litoral que “estas cosas no tienen explicación, nosotros tenemos todo bajo norma para que no sucedan pero tenemos que armar políticas de información a la comuna o sociedad de que el tren existe, que está en crecimiento, que diariamente pasan trenes por la localidad de Concordia y que hay que tomar los recaudos correspondientes como ciudadanos, de que tenemos que convivir con el tren”.

“Puede ser que otros años el tren no estaba circulando con esta densidad como ahora, y puede ser que no estemos en conocimiento o nos distraigamos, pero le quiero explicar a la sociedad de Concordia que tenemos todas las barreras bajo las normas de la CNRT y tenemos que tener el cuidado de frenar, escuchar y mirar son las normas de tránsito que como peatones debemos respetar”, finalizó Arellano.