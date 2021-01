Concordia: falta de agua, el reclamo de cada verano

“Sabemos lo que se genera a esta altura del año con las altas temperaturas y sabemos dónde están los sectores que van a sufrir la falta de presión de agua. Hay algunos lugares donde podemos llegar a hacer algunos trabajos y darle una solución. En cambio, hay otros sectores que la solución llegará con la nueva planta de agua en funcionamiento. No es casualidad que esta obra se esté llevando adelante en Concordia porque sabemos que lo que hay no alcanza para brindarle el servicio. Hay un mal uso del servicio de agua, están los que derrochan y el vecino que le falta”, declaró el interventor de Obras Sanitarias, Jorge Mendieta, en LT 15 Radio del Litoral.

El problema se vuelve a hacer presente en lugares determinados de la ciudad, como el barrio 124 Viviendas de IAPV en Pampa Soler, Sarmiento, La Cantera, Carretera La Cruz, Don Jorge, entre otros. “No podemos recuperar la presión de la ciudad, ni siquiera a la noche. Un día normal nosotros arrancamos con 20 kilos de presión en la ciudad, esto se mantiene durante la mañana, al mediodía llega a 18 y nunca baja de eso. En cambio hoy arrancamos con 17 de presión, por lo que no dará la presión a muchos lugares. La planta sigue, no para de producir agua toda la noche y la impulsa. Este trabajo nos muestra que sigue habiendo consumo a la noche, es decir que se están cargando las piletas o piletines por la noche y eso hace que no haya buena presión”, describió.

Toma de agua Concordia bajante1.jpg La bajante del río Uruguay fue un problema para la captación del agua el año pasado en Concordia. Este año el problema se repite.

Para el funcionario la solución llegará una vez concluida la obra en la nueva planta potabilizadora. “Hay sectores de la ciudad que no llegan porque son altos o porque están muy alejados de la planta, como es el barrio La Cantera, Carretera La Cruz o en algunos barrios crónicos, que le falta el agua todos los veranos. Eso se va a resolver con la nueva planta potabilizadora. Pero si nosotros seguimos consumiendo agua de esta manera, tampoco va a alcanzar”, expresó.

“Con la nueva planta vendrán otro tipo de programas para poder ir haciendo un trabajo de micro y macromedición para las cañerías, con un relevamiento de piscinas, ya que fueron muchas las que se han ido sumando y no fueron declaradas. Vamos a tener que salir nosotros a buscar esas piscinas y que el vecino las declare”, manifestó.

Respecto de la actualidad en la obra de la nueva planta indicó: “El anillado está terminado, lo que falta de trabajo en la vía pública son los empalmes, que se están realizando porque son más de 150 empalmes para unir la red nueva con la red existente. El trabajo en la toma de agua en la costa del río está en un 70% de avance de obra y es donde más movimiento se está viendo hoy. Las cisternas que van detrás del hospital Masvernat ya están terminadas”. Con este grado de avance, se estima que el plazo de obra sería para mediados del año próximo.

En cuanto al comportamiento del río Uruguay, Mendieta explicó: “Hace dos meses que venimos hablando con CTM, quien monitorea el comportamiento del río y teníamos previsto que íbamos a tener muy poco caudal de agua. En febrero de 2020 nos preparamos, agregando bombas a mayor profundidad para poder asistir a la cisterna y resolver ese inconveniente. El río estuvo en algunos días en 36 centímetros de altura y pudimos seguir con la captación de manera normal”.

Controles

Por último el funcionario se refirió al consumo responsable que se debe hacer en esta época del año, donde el suministro comienza a escasear en diferentes zonas de la ciudad. “Controlar el mal uso del agua es como controlar que la gente cumpla la cuarentena. Es algo que si no hay un compromiso social no se puede. Lo que derrochamos en nuestra casa, le faltará a otro vecino. Hay que ser conscientes de usar lo mínimo e indispensable, si tenemos que regar hay que hacerlo a la noche tarde o a la mañana muy temprano para no hacerlo en un horario pico, donde toda la gente está usando el servicio”, finalizó.