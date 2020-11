El doctor Mauro Dodorico es titular de la Unidad de Terapia Intensiva y coordinador de la sala URAC del hospital Masvernat, donde están alojadas las personas críticas por el Covid-19 y sobre la realidad que se vive en la localidad indicó: “Hoy tenemos una situación en Concordia con un número de casos que se viene manteniendo estable en la semana, pero que es alto para la capacidad de atención que tiene el sistema sanitario. Justamente, el sistema sanitario con mucho esfuerzo se preparó, se equipó al máximo de su capacidad. Siempre me preguntan por qué no ponemos más camas, más respiradores y aclaro que no es que no haya más camas o más respiradores, sino que no hay médicos, no hay enfermeros, no hay mucamos que puedan atender a más camas y respiradores. Por eso estamos al máximo de la capacidad que podemos dar”.