Concordia: destacan baja en contagios por restricciones

La primera semana de este nuevo año marcó el récord absoluto de casos positivos, ya que se reportaron 852 personas activas, ya para la segunda semana bajó a 744 y la semana anterior estuvo en 524 casos.

No obstante, enero cerrará como el mes de mayor cantidad de positivos desde el comienzo de la pandemia, pero con una marcada curva descendente. Por ejemplo, solo en diciembre hubo 1.821 positivos, mientras que enero seguramente superará los 2.400 casos.

El secretario de salud del municipio, el doctor Mauro García indicó que en los primeros días de enero los parámetros se vieron elevados producto del levantamiento de restricciones en diciembre pasado. “Uno preveía que iba a suceder en diciembre, primero con las aperturas que se hicieron a nivel provincial y luego nosotros tuvimos que hacer aperturas, levantando los accesos a la ciudad. El tema de los casinos se pudo restringir hasta donde se pudo, los micros de larga y corta distancia. Luego vino toda la promoción de la temporada turística. Esto es un filo equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Decidimos negociar esas aperturas, sabiendo que venían las colaciones de las escuelas, después de las fiestas de Navidad y año nuevo, además del aumento de fiestas clandestinas en ese período. Todo llevó en ese cuello de botella del 9 de enero de casi 200 casos por día”, manifestó en LT 15 Radio del Litoral.

Análisis

Para el profesional se puede hablar de una regularidad en cuanto a los casos por día y así lo explicó: “Creo que el promedio que vamos a manejar es de unos 80 casos por día, está claro que a mayor circulación, es mayor el número de contagio. Si no aprendemos a comportarnos con los protocolos de cada actividad, cuando hacemos estos eventos híper contagiadores, que son las fiestas donde hay muchas personas en lugares cerrados, sin barbijos, ni distanciamiento y compartiendo bebidas, vasos, es exponencial”, dijo.

El médico volvió a recalcar que el crecimiento exponencial de los casos se origina en las reuniones masivas. “Hay que ser lo más responsable posible. Sabemos que hay una franja etaria, que son quienes más circulan por la noche. Son los jóvenes y los adultos jóvenes. Sabemos que esas personas se juntan en una casa, pero una cosa es juntarse 10 personas y otra es hacer un evento para 1.500 personas, como tuvimos en ciudades cerquita de la nuestra”, describió.

Campaña

Consultado sobre la posibilidad de que en febrero se pueda empezar una vacunación, que sea masiva, fuera del ámbito de los trabajadores de la salud, García contó: “Nosotros los médicos estamos desesperados para que todos se vacunen, porque no damos más. En un momento de pandemia, se está exigiendo a un sistema más del 100 por ciento y ese sistema sanitario se quedó con la mitad de las personas que estaban atendiendo porque son personas de riesgo, porque son personas mayores de 60 años, porque tienen patologías comórbidas. Se contrata gente nueva, se sobrecarga a la gente que está, pero está claro que no da abasto. No sobra el recurso calificado. Claro que queremos que venga la vacuna, pero dependerá de la disponibilidad que llegará de Nación”.

Y agregó: “Yo diría que no nos ilusionemos con este primer semestre del 2021, diría que a mitad de año tendría que haber una oferta ampliada de vacunas, no solo de la Sputnik V, sino que tendrían que llegar otras vacunas. Ahí podríamos estar hablando de una vacunación masiva”.

“Es importante que retomen la escuela”

En cuanto a un tema que está en el tapete actualmente y que está relacionado con la presencialidad de las clases, García destacó: “Hay que destacar el esfuerzo de los docentes, alumnos y familias a esta reestructuración que hubo que hacer el año pasado. Está claro que esas clases virtuales no reemplazan a las clases presenciales. Este año hay que hacer un esfuerzo desde todos los sectores, ya sea educativos, quienes cumplimos funciones para brindarles a los docentes las mejores herramientas y que puedan brindar esas clases. También para las familias.”, consideró.

Asimismo, en diálogo con LT 15, el funcionario municipal contempló: “Está claro que las clases presenciales como nosotros las conocemos no van a pasar, seguramente será algo bimodal, con uno o dos días presenciales y los otros días serán virtuales. Eso habrá que ver con la parte de educación cómo se lleva a cabo, pero creo que es importante que retomen la escuela”, finalizó.

