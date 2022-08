Concordia: cautos sobre el impacto en los usuarios por subsidios a la luz

En Concordia, el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, Martín Santana brindó mayores detalles de qué manera impactará la quita de los subsidios a los socios. “Los anuncios realizados el martes fueron varios, pero no todo lo que sabemos hoy. De todas maneras, una cosa son los anuncios y otra es llevarlo a la práctica y concretar en definitiva lo anunciado. En este sentido las medidas que se tomaron a nivel nacional deben ser comunicadas a las provincias y luego estas a través de los Entes Reguladores, trasladar a las distribuidoras”, comentó.

Respecto a las variaciones de precios que desde el Ente Provincial de Regulación de la Energía de Entre Ríos (Epre) emitirán, expresó en LT 15 Radio del Litoral. “Los entes reguladores, en nuestra provincia el Epre, por la información que manejamos, tuvieron recién el viernes los precios que tendrán vigencia desde el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2022. A partir de esta información, es decir de los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) para cada segmento, considerando desde los grandes usuarios hasta los usuarios residenciales, cada Ente Provincial deberá dictar su cuadro tarifario que deberá ser aplicado por los distribuidores, en Entre Ríos, por nuestra Cooperativa Eléctrica de Concordia, como así también por la Empresa provincial (Enersa) y el resto de las Cooperativas”, dijo.

Además amplió sobre el cuadro tarifario que tendrá en los concordienses. “Los meses de verano e invierno, son los de mayor consumo y los vencimientos de las facturas repercuten un mes y medio después de la lectura. Es decir que un consumo realizado en diciembre repercute en el vencimiento del mes de febrero y por lo tanto para el nivel 1 tendrá ya una quita del 60 % de los subsidios. En los próximos días y con los datos que surjan una vez dictado el nuevo cuadro tarifario podremos estimar el impacto de esa quita, que tendrá similar impacto en los usuarios con tarifa general”, afirmó.

Santana precisó la modalidad de aplicación de los cuadros tarifarios. “En Entre Ríos, trimestralmente, el Epre emite una Resolución, fijando el cuadro tarifario que tendrá vigencia en el trimestre, actualmente es el trimestre agosto/octubre el vigente. Aunque a partir de estas modificaciones en los precios de la energía, seguramente se dictará una nueva resolución que tendrá vigencia solo para los meses de septiembre y octubre. A partir de noviembre y hasta enero debería dictarse uno nuevo. Aquí seguramente se producirá el primer cambio, puesto que, con la segmentación de tarifas, se prevé que el bimestre noviembre/diciembre tendrá nuevos precios”, contó.

y agregó: “Aquí seguramente se producirá el primer cambio, puesto que, con la segmentación de tarifas, se prevé que el bimestre noviembre/diciembre tendrá nuevos precios (en este caso aumentando otro 40 la quita de subsidios para el nivel 1), por lo cual, seguramente el Epre emitirá un cuadro tarifario que tendrá una vigencia trimestral, pero que deberá indefectiblemente ser modificado para el último mes (enero 2023), donde se plasmarán las modificaciones en los precios estacionales de la Energía. Luego seguramente sucederá algo similar con el trimestre febrero/abril 2023, que tendrá estimo también, más de un cuadro tarifario aplicable según el mes”.

Segmentación

Santana también brindó un minucioso análisis de la segmentación de las tarifas, en función de los niveles y categoría de usuario. “El nivel 1, de mayores ingresos, tendrá a partir del 1 de septiembre una quita del 20 % de los subsidios en el precio de la energía, que impactarán en las facturas con vencimiento en noviembre, para el caso de nuestra Cooperativa y que podremos calcular una vez que sea dictado el nuevo Cuadro Tarifario (con vigencia set/oct 2022). Teniendo en cuenta que las facturas de energía consideran el costo de la energía más el agregado del valor de distribución y los impuestos y tasas calculados sobre estas, podremos una vez dictado el nuevo Cuadro Tarifario, calcular en forma precisa el impacto final. Para cerrar lo relativo al nivel 1, debemos aclarar que no existen parámetros limitantes de los cálculos, como sí lo tienen los otros dos niveles. Es decir, el nivel 1 pagará tarifa plena desde el primer kilowatts consumido y de acuerdo con la quita progresiva de subsidios”, expresó.

En relación al nivel 2 indicó: “El nivel 2, de menores ingresos, conservará hasta fin de 2022 los valores actuales y entiendo que según lo oportunamente establecido, en 2023 tendrá aumentos, que no podrán superar el 40 % del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que según el decreto 332/22 era el CVS de 2021, pero estimo que para 2023 será sobre el CVS 2022. Lo que sí quedó claro es que habrá un tope de 400 kwh mensuales, a partir de los cuales se aplicará tarifa plena, aunque no he visto el dictado de una norma estableciendo esto. También, se deberá aclarar qué pasa con este límite de 400 kwh mensuales, ya que se anunció que las localidades que no cuenten con gas natural tendrán un límite de 550 kwh, pero en Concordia son muchos los socios de la Cooperativa que integran este segmento y que no tienen gas natural, pese a que en la ciudad el servicio existe”.

Y también explicó: “El nivel 3 de ingresos medios, tampoco tendrá aumento en este 2022 y si se mantiene lo dictado a través del decreto 332/22, si tendrán aumentos en 2023 que no podrán superar el 80 % del CVS. De igual manera que el nivel 2, el nivel 3 tendrá el tope de los 400 o 550 kwh mensuales”.

Usuarios generales

Respecto a cómo impactará en comercio, industria, servicios, entre otros, afirmó: “Según lo anunciado, tendrán un tratamiento similar al nivel 1 –tendrá a partir del 1 de septiembre una quita del 20 % de los subsidios en el precio de la energía, que impactaran en las facturas con vencimiento en noviembre– de usuarios residenciales, por lo que debemos esperar también aumentos significativos a partir del 1 de septiembre (con vencimiento en noviembre). Al igual que el nivel 1, el retiro de subsidios será proporcional y en tres bimestres consecutivos, comenzando este set/oct 2022.

Por último, el directivo también hizo referencia a la segmentación en la tarifa social. “Los usuarios de tarifa social fueron ubicados en el nivel 2, pero quedó claro que deberán completar el formulario ‘Rase’ en principio durante los próximos dos meses, para no ser considerados directamente nivel 1 y por ende sufrir la aplicación de la tarifa plena”, finalizó.