Concordia: buscan concientizar sobre abuso sexual infantil

La asambleísta insistió: “Lamentablemente la justicia viene no creyéndoles, sino que las expone a procesos largos y violentos. Hay que creerles a las infancias para que dejemos ese lugar de silencio que nos han enseñado para este tipo de casos”.

Sobre los tiempos que corren, García explicó: “Se viene haciendo un recorrido, tengo 44 años, pero también soy una sobreviviente porque en ese momento una no pudo hablar, poder hablar hoy, transitar y acompañar porque debemos encontrar espacios que nos permitan a hablar. El tema del abuso sexual en las infancias, el 75 u 80% responde a abusadores dentro de la familia, de ese círculo íntimo que te tiene que cuidar. O tenés el silencio como opción o tenés el hablar exponiéndote a que muchas veces parte de las familias aíslan a las víctimas”.

“Es un tema que cuesta entender que el tío, primo, abuelo es el que está ejecutando esto sobre las infancias y en ese caso es cuando se deja en aislamiento a las mamás protectoras porque en un 95% son las que acompañan estas denuncias y a una infancia absolutamente desprotegidas”, expresó.

Para García se viene de una sociedad que está mirando para otro lado. “A partir de los avances en concientización sobre la violencia machista hemos ido retrasando procesos a muchos que acompañamos a esas infancias y les creemos, además le damos un marco de contención y una red de apoyo”, contó.

Justicia

“A nosotras las mujeres una vez que nos animamos ¿qué nos dice la justicia? Que nos callemos, que no digamos más, que nos vayamos a nuestras casas, que el statu quo, que la cosa así como está, está perfecta. Y nosotras seguimos con el cuerpo golpeado, lastimado, con las infancias abusadas. Entonces, la justicia más allá de sus capacitaciones, la Ley Micaela no está respondiendo en este momento en el que la sociedad está teniendo otros niveles de consciencia en este sentido. La importancia de identificar los crímenes de odio, de identificar las violaciones como efecto disciplinador de las mujeres, de las infancias. La justicia como poder no lo quiere, está claro porque viene uno tras otro que son absolutamente lamentable”, contó.

Caso Benedetto

Al mismo tiempo, García hizo hincapié en el caso del ex funcionario del Parque San Carlos de Concordia, Maximiliano Benedetto. “Salen a decir que se está negociando un juicio abreviado, no estamos entendiendo lo que implican los juicios abreviados. Es necesaria una reforma judicial feminista, porque es necesario dejar de discutir determinados elementos que son disciplinadores dentro de nuestra sociedad. Si queremos infancias libres, adultos con otra manera de llevar adelante nuestra vida necesitamos una justicia que esté a nuestra altura”, comentó.