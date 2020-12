Al mismo tiempo en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante local se aprobó la creación de un “corredor gastronómico transitorio al aire libre” en la zona del microcentro. El objetivo de la medida es mejorar el desarrollo económico en la zona, una nueva propuesta para turistas y locales como así también mejores posibilidades para los comerciantes del sector gastronómico. Se reduciría la circulación a un solo carril y sin estacionamiento para que los bares y restaurantes utilicen ese espacio para ubicar sus mesas.

peatonal.jpg La peatonal de Concordia

“No es una extensión de toda la calle. En los sectores donde están concentrados los locales gastronómicos, la idea es que tengan esa extensión para tener lugares amplios para la atención y en función del Covid el real distanciamiento”, manifestó Daniel Cedro, presidente del Concejo Deliberante de Concordia.

“La idea era hacerlo lo más rápido posible, no creo que estén para fin de año, pero seguramente para enero estará funcionando a pleno. Era un trabajo que se venía haciendo hace meses atrás con la gente de Turismo, de Desarrollo Urbano. Esto fue surgiendo como una necesidad, por lo que se optó por hacer esta modificación y que los locales gastronómicos tengan locales más amplio”, expresó en LT 15 Radio del Litoral.

El “corredor gastronómico transitorio al aire libre” funcionará en las arterias prescritas, de jueves a domingo y vísperas de feriados, a partir de las 19.30 y hasta la hora que tienen habilitados cada uno de los rubros especificados, en base a lo establecido por el Comité de Organización de Emergencia de Salud (Coes) e Inspección General Municipal.

Fin de año

A su vez, desde el municipio se contempló la extensión en cuanto a los horarios y días de trabajo en los comercios, en función de las fiestas. Es así entonces que, por pedido del Centro de Empleados de Comercio, los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 los comercios locales podrán extender sus actividades hasta las 22. En tanto que el 24 y el 31 podrán trabajar hasta las 19. Asimismo, la Municipalidad resolvió liberar el Estacionamiento Medido los días 23, 24, 30 y 31.

“Son medidas que tienen que ver con ayudar al sector, apoyar a los trabajadores y facilitarle a la gente el movimiento en estos días”, destacó al respecto el secretario de Coordinación de Gestión del municipio Fernando Barboza.

Comercios de Concordia

Por su parte, desde el Centro de Comercio, Industria y Servicio local esperan que para estas próximas semanas las ventas tengan un repunte favorable, en un año castigado por la pandemia. “Estamos a pocos días de la Navidad y las expectativas tienen que ser buenas. Si bien la situación es difícil, tiene que primar poder tener buenas vibras y que todo ande bien”, contó Adrián Lampazzi, presidente de la entidad.

En las últimas semanas algún grupo de comerciantes de la ciudad se manifestaron en contra del centro, aduciendo que no se sienten representados debido a los perjuicios que ellos ostentan en este año tan particular. “Hace dos semanas cuando fue la finalización de las restricción horarias nos decían que estábamos demasiado cercanos a la intendencia, ahora nos dicen lo contrario. Tratamos de apoyar en lo que se pueda y marcar las diferencias en base a la necesidad de nuestro sector. Nosotros representamos al sector productivo en general, comercial, industrial y de servicio. Puede que tengamos visiones diferentes, pero me parece que es enriquecedor el debate de ideas”, expresó.

En cuanto a los lineamientos que tienen trazados desde el sector, Lampazzi entendió: “Venimos trabajando en varios temas desde hace bastante tiempo. Con el tema de la pandemia complicó todo, tenemos varios ejes. Uno de ellos es la cuestión de la tarifa eléctrica, tuvimos muchas discusiones con la gestión de Enrique Cresto. Vemos que hay cuestiones de órdenes municipal, provincial y nacional. Otro eje es el impositivo, sabemos lo que son los impuestos nacionales y entendemos que hay tasas municipales por demás altas, con una superposición de impuestos provinciales. Entendemos que durante la pandemia el Estado necesita recaudar, pero es algo que hay que revisar. Queremos fomentar las nuevas empresas y que haya nuevas fuentes de trabajo”.