También se refirió a las personas que actualmente se encuentran en situación de calle en Concordia. “Este año tenemos un 2% de personas que están en situación de calle. A estas personas lo que podemos hacer nosotros es asistirlas en el momento que necesitan. Es muy difícil con estas personas con problemas de salud mental. Estamos trabajando, incluso judicialmente para poder ver qué podemos hacer con ellas, ya que deben ser medicados todos los meses, asistidas, trasladarlas y es mucha la complicación que tenemos con los otros organismos”, contó.

Al mismo tiempo, agregó que “también se suman personas que muchas veces llegan de otros lugares y es muy difícil de saber qué cantidad de personas son. Este año con el tema de la cosecha del arándano fue distinto porque no vinieron personas de afuera, ya que solo se utilizó gente de Concordia para la cosecha”. A su vez expresó que en estos tiempos se ha trabajado sobre jóvenes en situación de adicciones. “Hemos reinsertado a jóvenes, trabajamos con un organismo de Concepción del Uruguay para que puedan conseguir una beca. Las problemáticas siempre son diferentes, pero nuestro objetivo es que esa persona vuelva a ser reinsertada en la ciudad”, enfatizó.

Castillo también puntualizó que actualmente el hogar tiene sus puertas abiertas desde las 19, una hora más respecto del horario de invierno. Además contó como anécdota: “Por ejemplo este año pudimos asistir a César Pintos alias Bochita. Nunca podíamos decir ‘lo vamos a sacar de la calle’ porque hay todo un tema de salud mental. Pero este año logramos traerlo al hogar las noches de frío durante dos meses. Después de eso él mismo nos golpeó la puerta del hogar para ingresar. Muchas veces es complicado con las personas con problemas de salud mental porque se resisten a ser trasladados”, dijo a UNO.

Este año el trabajo que se sumó para esta área fue el seguimiento de las personas ante la inminente posibilidad de ser positivos de Covid-19. “En la reinserción que hace la coordinación con las personas que ingresan al hogar nos abocamos mucho al tema salud de estas personas, asistiendo con el tema de análisis, control de temperatura, tres campañas de vacunación en el hogar. Estamos contentos porque a la fecha no hubo casos positivos de coronavirus en el área”, expresó.

Al mismo tiempo aclaró que no es lo mismo gente en situación de calle, a personas que se van de la casa por problemas familiares. “Hay personas que no quieren ser trasladadas al hogar y no podemos obligarla, trabajamos mucho con la Policía. Hay un trabajo en equipo con las coordinaciones y direcciones de Desarrollo Social”, contó.