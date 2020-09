El gobernador Gustavo Bordet confirmó que Concordia contará con un laboratorio local que agilice los testeos de Coronavirus Covid-19. Aseguró que la medida “descomprimirá ría y ayudará mucho para adelantar las muestras” en la capital del citrus y la región.

“Pondremos en funcionamiento el laboratorio”, afirmó el mandatario y señaló que vienen trabajando con la misma unidad de criterio con el intendente de Concordia Alfredo Francolini y todos los intendentes entrerrianos. “Cuando hay una emergencia de esta naturaleza nos une a todos”, subrayó.

La necesidad de contar con un laboratorio local que agilice la obtención de resultados para actuar con mayor prontitud sobre los nexos posibles de Covid-19, fue realizada días pasados por el intendente de Concordia, Alfredo Francolini.

El presidente municipal señaló que la solicitud se realizó atendiendo el planteo de profesionales en la materia y entendiendo que es una herramienta importante en la estrategia sanitaria que debe darse su localidad.

“Venimos planteando que Concordia hoy, con la cantidad de habitantes que tiene, está en una situación privilegiada respecto a otros distritos de la provincia. Pero no es una isla, no está dentro de una burbuja, por lo que obviamente en cualquier momento puede pasar lo que no queremos”, dijo el intendente concordiense.

Manifestó que con el aumento de casos en Gualeguaychú, Paraná y el resto de la provincia “seguramente están saturados los laboratorios”, y reiteró que “es importante que se cubra esta necesidad y, cuanto antes, tener un laboratorio en la ciudad, sobre todo ahora que están aumentando los casos”, concluyó Francolini.