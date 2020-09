El instituto Alfredo Thompson de Concepción del Uruguay nació como idea hace 15 años. Demandó esfuerzos privados y un fuerte respaldo del gobierno provincial, que terminó por cristalizar en un centro de atención planificado para cubrir de forma integral las necesidades de rehabilitación que cientos de pacientes no encontraban en la provincia.

El centro fue finalizado, y su edificio inaugurado, a fines de 2015, y comenzó a trabajar con un financiamiento mixto público-privado a través de un compromiso asumido por las autoridades provinciales de sustentar el pago de los profesionales hasta tanto instituto pudiera sostenerse de manera autónoma.

Desde la donación del terreno donde fue construido, hasta la consecución casi completa del edificio, el aporte privado a través de particulares y de campañas solidarias, fue de enorme ayuda para conseguir que el espacio finalmente se pusiera en funcionamiento semipleno hace algo más de un año.

El respaldo de los estados nacional, provincial y municipal, también apuntaló esta construcción que comenzó en el año 2012 y atravesó por diversas etapas de equipamiento, capacitación y formación de profesionales hasta llegar a su apertura el año pasado.

El centro no solamente está diseñado para la rehabilitación neurológica, sino que dentro de la población que atenderá están adultos y niños que padezcan lesiones osteomusculares, enfermedades reumáticas, malformaciones congénitas, traumatismos múltiples mayores, secuelas de ACV, lesiones medulares, lesiones cerebrales o enfermedades neurológicas.

Cabe señalar que en la provincia no existen centros de rehabilitación con características integrales. Hay distintos servicios que nuclean algunas áreas, o se puede acceder a algún tipo de rehabilitación en los distintos centros de salud sin dejar de tener en cuenta la superpoblación que sufren los hospitales públicos.

El terreno donde se construye el Instituto de Rehabilitación está ubicado al noroeste de Concepción del Uruguay, sobre la avenida Balbín (excamino viejo a San Justo), a sólo 700 metros del hospital Justo José de Urquiza.

Respaldo

Esta semana el gobierno provincial envió 1 millón de pesos al Instituto Alfredo Thompson, destinado al pago de honorarios de los profesionales que allí se desempeñan. Al mismo tiempo, el COES autorizó recientemente el reinicio de la actividad presencial, tras un período de telerrehabilitación.

El aporte provincial es el último subsidio enmarcado en el acuerdo firmado oportunamente, por lo que la Asociación de Rehabilitación Neurológica (Arene) apuesta a lograr la continuidad de esta colaboración.

Facundo Puchulu, integrante del equipo de salud, remarcó que el aporte está destinado al pago de honorarios de los profesionales, correspondientes a los meses de marzo, abril y mitad de mayo. Con tal subsidio, se completan los 2.5 millones estipulados en el acuerdo entre Arene y el Gobierno entrerriano.

En pandemia

Debido a las restricciones impuestas por los protocolos de prevención del Covid-19, el Instituto viene trabajando mediante telerehabilitación, atendiendo a 32 pacientes tanto de Concepción del Uruguay como de otras localidades del departamento Uruguay, Colón, Villa Elisa y Colonia Elía, entre otras.

No obstante, esta semana el Comité de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos autorizó al Instituto a retomar la atención personalizada. Ante esta novedad, desde el Instituto se trabaja con la Secretaría de Salud municipal y el Hospital “Justo José de Urquiza”, que colaborarán con la logística y los insumos necesarios para retomar la atención personalizada en sus instalaciones.

La situación presupuestaria del centro de rehabilitación es hoy una preocupación para el equipo de salud que trabaja en el lugar, y supone también una limitante en el plan de desarrollo estipulado para este instituto creado con el objetivo de cubrir todas las necesidades vinculadas a la rehabilitación neurológica.

El municipio de Concepción del Uruguay sumó también su colaboración a través de un aporte de 50 mil pesos que comenzará a realizar a partir de la autorización del Concejo Deliberante mediante Ordenanza, “por lo que también destacamos el acompañamiento del cuerpo legislativo en su conjunto”, destacó Puchulu.

En un marco de situación económica complicada para todos los sectores de la salud, el Instituto Alfredo Thompson también analiza por estas horas alternativas para obtener recursos económicos que garanticen su funcionamiento.

Los orígenes de la idea

Graciela Bovino fue una de las precursoras de esta iniciativa ya en marcha. Hace casi 20 años comenzó con la creación de la Asociación de Rehabilitación Neurológica, (Arene), las semilla de lo que se convertiría en el actual Instituto Alfredo Thompson. “Mi experiencia fue el motor para esto. Cuando me dieron el diagnóstico de Parkinson, a mí, que toda la vida había tenido todo lo que había querido, fue como un mazazo en la cabeza, y después de llorar y patalear durante una semana, tomé una decisión: No quejarme, primero para no hacer sufrir a mi familia y en segundo lugar decidí dedicar mi vida a tratar de ayudar a todas las personas con enfermedades neurológicas y con discapacidad, porque para las personas sanas es inimaginable lo que se siente cuando el cuerpo no te responde, te duele el alma. Y el ayudar a los demás te sana el alma, uno recibe más de lo que da, es un privilegio”, contó la titular de Arene, que por su historia de vida y lucha fue elegida Destacada del Año 2013 por Diario UNO de Entre Ríos.