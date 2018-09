Concepción del Uruguay inauguró un monumento a las Abuelas y Madres

Fue una ceremonia cargada de emoción y memoria, fundamentalmente por la presencia de Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la uruguayense Blanca Díaz de Garnier, abuela de la nieta recuperada Adriana Garnier Ortolani, hija de Roberto Garnier; Verónica López, hija del desaparecido también uruguayense Carlos López; y Mercedes Mignone, hija de Emilio Mignone, quien fue escritor, educador y abogado argentino, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires, fundador y primer presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, quien documentó y denunció los abusos cometidos por los militares durante la última dictadura.

Antes de ser inaugurado el monumento, realizado por el escultor Mario Morasán, el público escuchó sentidas palabras de las cuatro mujeres y de Barón. Además se realizó una ofrenda floral en memoria de los uruguayenses desaparecidos y hubo una actuación artística, a cargo de Magalí Abdala, Mariela Sala y Axel Félix.





concepción 9.jpg Blanca Díaz explicó la felicidad que siente por compartir momentos con su nieta recuperada.



Dos generaciones





Blanca Díaz, mamá del desaparecido uruguayense Roberto Garnier, manifestó: "Siento una emoción muy grande por tener al lado a toda mi familia y a mi nieta actual", en referencia a la nieta recuperada N° 126, Adriana Garnier Ortolani. Precisamente la joven refirió: "Es impresionante todo lo que me ha ocurrido en los últimos tiempos y no me entra en el pecho tanta emoción y tanto amor de todos ustedes", tras haber recuperado a su familia y su identidad en diciembre de 2017.





Por otra parte, llamó a la reflexión por la situación que atraviesa el país: "Me gustaría que todos reflexionemos sobre qué nos está pasando para que estemos sufriendo tanto como pueblo", tras lo cual pidió: "Seamos más unidos, me duele mucho la pobreza, me duele mucho la injusticia. Esta oportunidad es para tomar conciencia y pensar que tenemos que estar unidos".





concepción 2.jpg Foto Municipalidad de Concepción.



Las Madres y Abuelas Verónica





López agradeció a Almeida "y a todas las Madres y Abuelas por habernos enseñado el camino a seguir". Precisamente Taty fue contundente al destacar el rol de la memoria y, ante los periódicos cuestionamientos hacia la cantidad de desaparecidos, ratificó con contundencia que "son 30.000 o más, y aunque hubiera sido uno solo, la lucha hubiera sido exactamente igual". Al recordar la militancia de los estudiantes que en 1976 pedían el boleto estudiantil, remarcó: "No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro. Militantes justamente eran nuestros hijos... nosotras con mucho orgullo decimos que nuestros hijos desaparecieron porque eran militantes políticos. Pido un fuerte aplauso por esa militancia setentista, por la militancia de hoy, de tantos jóvenes militantes que son nuestra esperanza porque les damos de a poquito la posta". Almeida reflexionó: "Lamento que en un gobierno constitucional tengamos presos políticos"

Durante la ceremonia, declarada de interés municipal por el Concejo Deliberante local, las mujeres recibieron reconocimientos y distinciones tanto del gobierno municipal como de diversas organizaciones sociales de la ciudad.