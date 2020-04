Concejal de Santa Elena violó la cuarentena recibiendo al peluquero

Patricia Díaz, concejal de Santa Elena y esposa del intendente Domingo Daniel Rossi, fue notificada este martes por la mañana por la transgresión al decreto nacional 297/20 que el 20 de marzo impuso la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. Si vuelve a violar el decreto, se podría abrir una causa judicial en su contra.

El procedimiento se realizó a raíz de la publicación de La Sexta en donde informó que el fin de semana la edila recibió a un peluquero en su domicilio para un cambio de look. Si bien la dirigente no salió de su hogar, según la normativa de todos modos violó el decreto de aislamiento al recibir a otra persona que no habita en el lugar.

El Jefe de Policía local, Diego Godoy, confirmó que "a raíz de la publicación del medio se notificó del incumplimiento en el transcurso de la mañana". Y también señaló que se notificó al profesional que atendió a la concejal en su hogar.

El Subjefe de la Departamental de Policía de La Paz, José Luis Riquelme, también confirmó el dato: "Oficialmente se labró el acta de protocolo correspondiente de violación de cuarentena, tanto a la concejal, señora del intendente, y al peluquero", dijo.

"Esta sería una primera advertencia. En una primera instancia se labra un acta por transgresión del decreto 297 y, en caso de una reincidencia, se pone a disposición de la Justicia Federal".

La situación en la que se ven involucrado el intendente y su mujer, contrasta con la aparente inflexibilidad del mandatario del norte entrerriano, quien a dos días de comenzado el aislamiento ordenado por el presidente Alberto Fernández, mandó a bloquear el ingreso a la ciudad con camionadas de tierra.

Impacto nacional

El caso de Patricia Díaz fue tratado en "Nosotros a la mañana" de Canal 13 de Buenos Aires y lo compararon con el caso del intendente que repartió lechón para felicitar por el cumplimento de la cuarentena.

Embed

Fuente: La Sexta.