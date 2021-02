Concejal radical avaló el aumento del boleto de colectivo

Paraná: aumentó el boleto de colectivo a $45.30

Sobre la necesidad de ajustar la tarifa, indicó: "A 14 meses del funcionamiento de la actual gestión, se combinan dos elementos explosivos: el desinterés de la actual intendencia sobre el sistema, que lo llevó incluso a no pagar el costo del BEGU (boleto estudiantil gratuito y universal), como corresponde a la empresa de colectivos. Y el desmanejo del actual gobierno municipal en materia económica, dentro de lo cual lo más importante es el índice inflacionario. Si consideramos estos 14 meses la inflación, según el gobierno, ascendió a más del 40 %. Cifra que resulta mentirosa si consideramos los consumos populares de la canasta básica que es infinitamente superior”.

La edil aclaró: "Me decidí a luchar para bajar las pretensiones de la empresa de colectivos que impulsaba un aumento del boleto superior al 180 % justificado según ellos, por el aumento del dólar que impacta en las unidades vehiculares, y por otros rubros como los aumentos salariales del sector, y el aumento del gasoil. Luego ví con cierto agrado vi que se acercaban las pretensiones en cuanto a que el aumento del boleto fuera similar a la inflación que declama el gobierno”.

“Por ello me decidí a votar dicho aumento, acorde al índice inflacionario, en la conciencia que de no existir el aumento, todo el sistema colapsaría. Hasta el punto de quedarnos sin servicio, como ocurrió durante varios meses del año pasado donde no tuvimos ningún colectivo que recorriera las calles durante más de 100 días”, aseveró la concejal que conforma el bloque unipersonal, para resaltar: "Advertí que este aumento no es ninguna solución, ni para los ciudadanos ni para la empresa. Porque a muchos ciudadanos se les hace enormemente oneroso pagar un boleto de $45, y a las empresas no les alcanza para sostener el servicio dado la inflación, el aumento del dólar, del gasoil".