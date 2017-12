Con ventas regulares, en comercios esperan un repunte a partir de hoy

La Navidad es una de las fechas comerciales más importantes del año –junto con el Día de la Madre– y genera expectativas de incrementar las ventas en el sector minorista. No obstante, los propietarios de los comercios advierten que, al menos hasta ayer, el movimiento fue "regular".

Esperanzados en que la situación se revierta a partir de esta jornada y mejore llegando al fin de semana, prepararon promociones y ofertas para lograr un repunte.

Un aliciente para el sector es el hecho de que entre hoy y el viernes se hará efectivo el pago del medio aguinaldo a los empleados y jubilados dependientes del Estado provincial, y también esta semana lo percibirán numerosos trabajadores del sector privado. Por otra parte, mañana cierran el período actual la mayoría de las tarjetas de crédito, y este también es un factor que puede impulsar un mayor consumo.

En este marco, Jorge López, titular del Centro Comercial e Industrial de Paraná y la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), señaló a UNO: "Diciembre siempre ha sido un mes donde se genera mucha expectativa, sobre todo en este momento, después de que hubo 21 meses de ventas en baja. Generalmente el aguinaldo es el que impulsa un mayor movimiento y estimula las compras que hace la gente masivamente, y lo vuelca al sector comercial".

No obstante, indicó: "La esperanza es de compensar por lo menos en parte la disminución de facturación que han tenido los comercios minoristas, por las ventas retraídas, que a su vez han debido afrontar los incrementos de los costos fijos".

En concordancia con los testimonios de distintos propietarios de negocios de Paraná, expresó: "Hasta la semana pasada estaba muy quieta la venta. No hubo el mismo movimiento que se vio otros años a esta altura del mes".

Sobre los motivos de esta conducta, analizó: "Está bastante tranquilo y nos encontramos ante un cliente que está cauteloso a la hora de comprar y se muestra muy medido. Hay todo un clima económico que hace que la gente esté un poco retrasada en las compras".

Sin embargo, opinó: "Pensamos que esta semana va a empezar a revertirse y a moverse, sobre todo porque hay un numerosas ofertas en efectivo y promociones con tarjetas de crédito. Existen un montón de incentivos para alentar las compras y esperamos que de alguna manera estas promociones den resultado y sostengan un nivel similar de demanda al de todos estos últimos años".

En el rubro textil, que fue uno de los más castigados en los últimos meses y sufrió notorias retracciones en las ventas, producto en parte de la competencia ilegal, sus referentes confían en que la curva de la demanda sea ascendente este mes. "Hasta ahora vienen regulares las ventas. En este momento estamos trabajando porque tenemos una promoción con un 30% de descuento con un banco y hay buenas ofertas, pero tampoco son los resultados que esperábamos a esta altura del mes, faltando tan pocos días para la Navidad", dijo a UNO Daniel Luna, propietario de un local e indumentaria del microcentro paranaense.

A su vez, manifestó:"Por ahí la gente deja las compras para último momento y eso nos mantiene esperanzados de vender más. Si un cliente lleva algo para él mismo y también para regalar una remera, un short, el ticket promedio es de 1.300 pesos para las Fiestas".

En coincidencia, en otras tiendas de la peatonal señalaron que las expectativas están puestas en las jornadas venideras, y considerando el panorama, la mayoría de los comercios del centro de la capital provincial definieron trabajar con horario extendido de corrido hasta las 20.30 y el domingo hasta las 18, o algunos hasta las 19 inclusive. No obstante, siempre desde el Sindicato Empleados de Comercio se solicita a los consumidores que no esperen hasta último momento para hacer sus compras en esta fecha particular.

"Muchos comercios ya han adelantado que van a hacer horario extendido, pero teniendo en cuenta por lo menos permitirle a los trabajadores que puedan ir temprano a celebrar con sus familias", acotó Jorge López.





Jugueterías, en alza

En el sector de las jugueterías la situación es más alentadora, y según afirman sus referentes ya hubo quienes empezaron a comprar o a reservar artículos desde el mes pasado. Yanina Ortiz, propietaria de una tradicional juguetería de la Peatonal, aportó este dato y comentó a UNO: "Las ventas vienen muy bien y empezaron mucho más temprano. El año pasado vinieron todos a último momento, pero ahora ya a mediados de noviembre y principios de diciembre fue mucha la gente que vino y se adelantó con su compra. Y también se registraron muchas reservas, que señaron para pagarlas después con el aguinaldo".

Según explicó, el ticket promedio por chico que se gasta para esta Nochebuena ronda los 600 pesos. "Para Navidad se suelen comprar regalos importantes. Los chicos eligen siempre lo que se promociona en televisión. Lo que está de moda tanto para nenas como para varones son los Crunch Manía, con caritas, con los shopping en miniatura; los precios en estos productos arrancan en los 90 pesos, y los escenarios más completos van entre los 500 y los 2.000 pesos. Para los chicos se usa mucho el Playmobil, y están a full con eso; los valores arrancan desde 100 pesos, 200 pesos los que son de dos figuras, hasta 5.000 los que son cruceros con un montón de personas y accesorios, o las granjas más completas, con toda una variedad de personajes", detalló Ortiz.

Respecto a si hubo aumentos de precios en comparación con el año pasado, sostuvo que en los productos de origen nacional no ha habido subas en el último año y medio, y en importados solo fue de entre el 3% y el 5%.

Por otra parte, afirmó que desde mediados de mes los clientes abonaron sobre todo con tarjeta de crédito: "A esta altura se ve más el pago financiado, y en cuotas. A principios de diciembre sí se movió mucho efectivo, pero ahora ya hay muchos gastos con la comida, la ropa", analizó.