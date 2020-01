Con una marcha reclamaron que se reincorpore a personas trans

La primera marcha del año en Paraná concentró las demandas de seis personas trans que le exigen al intendente, Adán Bahl, ser reincorporadas a sus funciones en el municipio y que de esa manera se dé cumplimiento al cupo laboral trans sancionado en la anterior gestión. Iara, Gabriela, Vanesa, Matías, Paola y Fernanda, habían sido contratadas en febrero de 2019 por la gestión de Sergio Varisco, pero esos vínculos quedaron sin efecto por una decisión política. Lo mismo sucedió con un centenar de agentes de la comuna. El conflicto se judicializó, primero con un amparo que tuvo luz verde en primera instancia, aunque luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la sentencia del juez Pablo Barbirotto. Ayer las damnificadas entregaron un petitorio en la mesa de entrada de la Municipalidad solicitando una audiencia con el titular del Ejecutivo, pero en diálogo con UNO afirmaron que no tuvieron respuesta. Si bien en los últimos días se produjo un acercamiento con funcionarias de la Subsecretaría de la Mujer, Diversidad y Género, las amparistas aseguraron durante la convocatoria que “no se va a dar ni un paso atrás en la lucha”.

Iara Aranzazú Quiroga, una de las damnificadas, dijo sentirse sorprendida por la respuesta formal del municipio, que anunció que no reincorporará a las trabajadoras trans. “Nos desconcierta, y si quieren trabajar en algo integral y, justamente, nuestro pedido es algo para trabajar en formal integral. La reglamentación del cupo integral fue cambiada por gente de la gestión anterior, siendo que era lo único que nos contemplaba como trabajadoras del Estado, para de esa manera poder asegurar el acceso de otras seis personas trans este año”, advirtió.

La activista cuestionó que se argumente que el cupo laboral trans carece de presupuesto, “ya que hablan de una falta de partidas a partir de abril y nosotras ingresamos en febrero. Nosotras sí estábamos en el presupuesto; no hay voluntad política”.

Marcha ruidosa y plural

La manifestación que se motorizó a través de las redes sociales bajo la consigna Marchá con Nosotres, reunió además del colectivo de la disidencias en lucha, a militantes del Frente de Izquierda y de agrupaciones feministas de Paraná. La columna principal partió desde la zona de Tribunales, con cánticos que interpelaron al intendente Bahl, al igual que al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, porque en este caso no se garantiza el derecho a un trabajo digno. “¿Cómo vamos a ir tratar esto con una Subsecretaría que no tiene presupuesto, que no tiene una compañera trans adentro trabajando? ¿Si realmente queremos inclusión de qué estamos hablando?”, se quejó Quiroga.

Con un pasacalle recorrieron las calles céntricas, al ritmo de la batucada del Movimiento Socialista de los Trabajadores y siguiendo la arenga de Keily González, una de las referentes del colectivo en la provincia. “Estamos viendo si podemos llegar a un acuerdo político y no seguir en la instancia judicial, que nos desgasta a todo el mundo. Nos pone mal. En la reunión con autoridades del municipio no se logró ningún avance, nos ofrecieron módulos de mercadería, vouchers y para que no paguemos tanto la luz. No lo acepté, porque pienso que es una cargada, nos están faltando el respeto. Las compañeras que están adentro y que saben de la militancia que tenemos en las calles no queremos más migajas, queremos lo que nos corresponde, porque somos eficaces”, enfatizó la activista.

Sobre el planteo judicial que tuvo un fallo adverso en el máximo tribunal, Quiroga manifestó que se apelará esa sentencia, aunque no se avanzará porque no cuentan con fondos económicos para seguir litigando.

La protesta concluyó en la puerta de la Municipalidad, donde las damnificadas desplegaron el pasacalle y renovaron su pedido de audiencia al intendente Adán Bahl, con la promesa de mantener el reclamo hasta que se concrete la reincorporación.

El municipio busca desarrollar políticas integrales

La Subsecretaría de la Mujer y Diversidad, que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria que dirige Cristina Ingleson, expuso su postura respecto de un tema de fuerte impacto social. La funcionaria explicó que escucharon las demandas de las amparistas, aunque se les planteó que el pedido de reincorporación no será posible de concretar. Esto se debe, –argumentó Ingleson– a que se piensa en desarrollar “una política pública integral que va más allá del planteo de las seis amparistas”, y por otro lado se les informó que la ordenanza de cupo laboral trans que se aprobó en la anterior gestión “se sancionó sin presupuesto, y recién va a estar operativo en febrero”.

La titular de la dependencia dijo además que se contempló la situación de vulnerabilidad social del grupo de personas trans, dando “un apoyo que les permite moverse de ese lugar tan crítico mientras tanto las políticas públicas se puedan establecer. Llevamos un mes de gestión y nos hemos encontrando con situaciones administrativas muy graves, que están hoy en sede judicial”.

Desde ese enfoque, Ingleson insistió en que el proyecto de la gestión es trabajar “en una política pensada para atender la problemática de mujer y de diversidad, pero una política responsable, algo que tenga que ver con una cuestión universal que iguale para arriba, no que resuelva dos o tres, y que el resto siga como siempre”.

La funcionaria manifestó que se empezaron a coordinar acciones con la Nación a partir de la creación del nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. “Hay una decisión nacional de trabajar la inclusión travesti-trans. No hemos dejado ningún día de trabajar en estas cuestiones, pero son situaciones que requieren de sumo cuidado, de suma precisión, pero mientras tanto si hay una emergencia, si hay una necesidad impostergable, lo estamos atendiendo”, reflexionó.

“Con esto me refiero a cuando hablamos de los módulos de comida”, sentenció