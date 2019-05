Con un pañuelazo nacional, se presentará el nuevo proyecto para legalizar el aborto

Con un festival, una feria de comidas y la presentación de artistas locales, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal , Seguro y Gratuito de Entre Ríos esperará la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La convocatoria abierta será hoy a partir de las 17 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, pero la acción, además, se replicará en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y en las plazas de todos el país. Será la octava vez consecutiva que la Campaña, integrada por medio millar de organizaciones de mujeres, del colectivo LGBTTI, sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales, presente un proyecto con cambios respecto al que obtuvo una histórica media sanción en Diputados.





Como ocurrió en 2018, el texto llevará las firmas de legisladores y legisladoras de todo el arco político, siendo la expectativa que se reabra el tratamiento al menos en la Cámara Baja.





En Paraná se realizará un pañuelazo en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y a 14 años de la creación de la campaña.





Los puntos más salientes del nuevo proyecto de ley, que fuera consensuado entre las distintas regionales de la campaña, fueron abordados por la activista e integrante de Socorristas en Red, María Elena Alé. En diálogo con UNO remarcó que la presentación será "transversal" y con el apoyo de "todos los bloques" de la Cámara de Diputados.





"Es un proyecto que rescata todo el aprendizaje en el debate parlamentario el año pasado. Porque nosotras teníamos como máximo nuestros derechos en juego en el Código Penal. Se están modificando los códigos de fondo como son el Código Civil y el Penal, que no necesitan adhesión de las provincias. Por ejemplo, en Tucumán, todavía no se adhiere a la ley de Salud Sexual y Reproductiva: es una incoherencia total", contó respecto a cómo se construyeron los lineamientos preliminares.





De la discusión también surgió la necesidad de legislar sobre los artículos del Código Penal referidos al aborto y se consensuó dejar afuera la causal de "malformación congénita". Alé explicó que una de las razones es que "es malintencionado el debate, porque quienes tratan de ejercer su lógica de entorpecer la discusión, plantean en el Congreso que nosotros queremos que los niños con Síndrome de Down no crezcan, o que somos eugenésicas. Son patologías que tienen que ver con una incompatibilidad de la vida y muchas veces se pone en riesgo la salud de las mujeres por no interrumpir un embarazo".





Por otro lado señaló como fundamental que se garantice el acceso a la información para que "no se caiga en las redes de la clandestinidad del aborto y con todo lo que tiene que ver con exponer a riesgos innecesarios con tal de obtener dinero. Las mujeres se exponen a prácticas que las ponen en situación de extrema vulnerabilidad".





Una de las cuestiones que demandó mayor tiempo de debate fue la objeción de conciencia, tanto que finalmente se dispuso que no estuviera en el nuevo proyecto. Según la militante "el Estado no tiene que contratar a profesionales que objeten prácticas; lo único que quedaría es la voluntad o la conciencia de quien lo decide realizar. Entonces es una práctica médica más, por lo que entendíamos que no debíamos habilitar eso, más allá que han legislado el tema de la objeción de conciencia en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. A nadie se le ocurriría poner un objetor de conciencia en un banco de sangre, por ejemplo, a una persona que es testigo de Jehová".





Entonces la discusión pasará al terreno legislativo, dependiendo de la voluntad política del Congreso y teniendo en cuenta la renovación que se producirá después del 10 de diciembre. "No hay ninguna ley de objeción de conciencia, solo hay enunciados en el fallo de la Corte y en la ley de Salud Sexual y Reproductiva", agregó Alé.

La objeción de conciencia no solo implica la negación de derechos –sostuvo la activista–, sino que también representa la objeción de gratuidad "porque también hay profesionales en la parte privada que se niegan a la colocar implantes dérmicos a las pibas para que no queden embarazadas. Hay objetores de conciencia para los métodos anticonceptivos. ¿Para qué trabajás en una maternidad, para qué estudiaste Obstetricia o para qué estudiaste Ginecología si te vas a oponer a darle información a una persona sobre los métodos anticonceptivos? Es algo ilógico que una persona que sea testigo de Jehová esté a cargo del servicio de una Terapia. En nuestro sistema sanitario se deja que una persona objetora esté a cargo de servicios de maternidad".





En cuanto a las expectativas sobre la suerte que tendrá el proyecto una vez que sea presentado en el Congreso, la integrante de la Campaña consideró que "se confía que quienes presentaron la iniciativa el año pasado puedan tratarlo en las comisiones. Este año o el que viene pasará el recinto ya que cambiará un tercio de la composición de ambas Cámaras. Si la Cámara de Diputados sigue negando nuestros derechos, seguiremos luchando y la expectativa siempre está a favor de que se trate. Nuestra convicción es que el aborto será ley y no es un slogan vacío sino que es propio de nuestro activismo y como hemos avanzado con la conquista de otras leyes".









Pañuelazo y festival





La actividad de hoy girará en torno a la concentración en la Plaza 1° de Mayo, donde se debatirán los lineamientos del nuevo texto y cómo será su devenir legislativo, teniendo presente las alternativas del año electoral.





Esperan superar el récord de las 71 firmas de 2018