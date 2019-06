El candidato a senador nacional por la lista “Futuro Entrerriano”, Raymundo Kisser se refirió ayer a la intención de los referentes de la lista oficial de ese espacio de ser los únicos que puedan pegar su boleta con la fórmula presidencial Macri Pichetto en las PASO del 11 de agosto. La lista oficial, surgida del acuerdo entre radicales y el PRO, postula a Alfredo De Ángeli y Stella Olalla para el Senado, y Gabriela Lena y Gustavo Hein para Diputados.

Kisser anticipó que de ocurrir así “no se estaría cumpliendo con lo resuelto después de la Convención nacional de la UCR que estableció conformar una alianza ampliada y por eso se llama ‘Juntos por el Cambio”, indicó.

“Allí también se resolvió que el pegado no podía depender de la voluntad de nadie, sino que se debía cumplir en la medida que no se transforme en una colectora”, agregó Kisser entrevistado por APF, y fue más lejos al aclarar: “Macri no me puede prohibir pegar con él. No me pueden negar o no facilitarme, impedirme el libre ejercicio de las PASO poniéndome trabas para poder pegar con la única fórmula de mi espacio”.

El actual senador por el Departamento Paraná adelantó que hoy harán “formalmente” el pedido de pegado a través de una presentación ante la Junta electoral partidaria. En la misma lista, el primer candidato a diputado nacional es Leandro Arribalzaga, quien a su vez es el presidente de la UCR entrerriana.

Kisser anticipó que aunque desde la conducción nacional de Juntos por el Cambio les impiden sumarse a la boleta presidencial, no depondrán sus precandidaturas. “No vamos a bajar nuestra lista, sino que nos obligará a jugar con lista corta”, indicó el hasenkampense.

De todos modos, dejó en claro que la postura de Futuro entrerriano es “jugar a fondo con Macri o sin Macri. Aspiro y espero y voy a tratar de hacer todos los esfuerzos para pegar porque además soy orgánico y disciplinado”, dijo el dirigente radical.

La lista de Gainza

Otros candidatos que también pretenden pegar con la boleta de Macri, y del candidato a senador De Ángeli, son los integrantes de la lista de precandidatos a diputados nacionales que encabezan el concejal paranaense Emanuel Gainza y la diputada provincial radical María Alejandra Viola.

En el tercer lugar de esa nómina se ubica Cristián Maiocco, hijo del intendente de Victoria Domingo Maiocco; y en el cuarto la actual titular del Inadi en la provincia, Silvia Campos.

“Hoy siento la responsabilidad de seguir defendiendo las transformaciones que empezamos con @mauriciomacri hace cuatro años. Estoy convencido de que la Argentina necesita que sigamos en este camino porque es de verdad. Sigamos juntos, te invito a que seamos los defensores del cambio!”, indicó en Twitter Gainza, minutos después de inscribir su lista el sábado a la medianoche.

Radical radical

La lista que encabezan Kisser y Arribalzaga se elaboró “conforme a la resolución del congreso radical”, dijo el senador provincial, en base a la decisión de que dos del radicalismo encabezaran las nóminas al parlamento nacional.

Sin embargo, la candidata a diputada nacional de la lista oficial, Gabriela Lena, manifestó que la decisión de que un o una radical encabece las dos listas era “una expresión de deseo, un imperativo”.

A lo que Kisser sostuvo que “el partido va a tener que actuar porque (sus resoluciones) no se deben convertir en expresión de deseo o anhelo”, dando a entender la posibilidad de una sanción a la actual diputada provincial Lena.