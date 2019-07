Con proyectos innovadores, alumnos se preparan para la Feria de Ciencias

El viernes se llevará adelante la Feria Departamental de Ciencias y numerosas escuelas de Paraná participarán de esta instancia, que se desarrollará este año en la Escuela Agrotécnica Las Delicias, situada en Gobernador Etchevehere.

Será una oportunidad para el intercambio de saberes entre docentes, alumnos y la comunidad en general, que podrá acercarse al establecimiento a conocer los proyectos innovadores que se van a presentar.

En la Escuela de Enseñanza Técnica (EET) N° 1 General Francisco Ramírez están trabajando con distintas propuestas que se destacan. Una de ellas es la mano robótica que creó un grupo de estudiantes que ahora va a 7° año y que hace dos meses recibió un reconociendo de la Vicegobernación de la Provincia, por lo cual obtuvieron un incentivo económico de 20.000 pesos, monto que utilizaron para adquirir los sensores y otros elementos que necesitaban para mejorar y seguir desarrollando este dispositivo.

Lorena Díaz es la secretaria de la EET N° 1 y contó a UNO que desde el año pasado los alumnos que desarrollaron la mano robótica están trabajando en este proyecto. “Lo empezó a hacer un grupo de Electrónica, que ahora está en 7° año, a punto de recibirse. La novedad es que ellos no solamente ensamblan las piezas, sino que las arman desde cero”.

“En la escuela hay una impresora en 3D y fueron haciendo piecita por piecita, representando los huesos de los dedos y demás, y lo fueron ensamblando, le agregaron la parte de computación y armaron la carpeta de campo”, explicó al respecto.

Díaz también comentó que los estudiante se pusieron en contacto con otras escuelas para compartir sus saberes: “La escuela Neuquén tiene otro tipo de recursos y de orientación. Justo estaban estudiando la parte ósea, y nuestros alumnos les dieron una charla en base a lo que investigaron sobre el tema al crear una mano robótica. Ahora estamos tratando de articular con la Licenciatura en Bioingeniería para intercambiar saberes con esta institución”.

Según contó, la EET N° 1 es la única escuela en este momento que desarrolló una mano robótica con estas condiciones particulares, y señaló: “Lo que mostramos es un proceso, en el que los chicos explican cómo fueron haciendo el desarrollo, a base de prueba y error, hasta que el dispositivo empezó a adquirir movimientos más precisos”.

Asimismo, indicó: “La idea de ellos en este momento es colocar sensores en la parte de la columna, que es donde tiene menos interferencia la señal. Al no haber tanto ruido en ese espacio ellos pueden llegar a movilizar el dispositivo de otra manera. No solamente utilizaron la impresora 3D, sino que además muestran cómo con materiales que tienen al alcance se puede hacer ciencia: por ejemplo, pudieron hacer funcionar una plaqueta con grafito, que se saca de cualquier lápiz; o con distintos papeles, también probando encontraron que el papel aluminio que usan las mamás en la casa para cocinar sirve porque es liviano”. En este marco, subrayó que se sirvieron de estos recursos porque no contaban con financiamiento, pero con el dinero que recibieron pudieron adquirir otros materiales.

Por su parte, el profesor Enrique Landra, actualmente a cargo del proyecto, refirió: “Todo esto surge como una experiencia de trabajar por proyecto. Con la tecnología los chicos tienen la respuesta al instante y de manera dinámica, y es a partir de una situación problemática que se abordan los temas teóricos”.

Consultado sobre la inquietud de los estudiantes de crear un dispositivo que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan, destacó: “Se trata de un grupo excelente de alumnos, que no solo se preocupan por solucionar problemas que tienen que ver con la electrónica, sino que participan en el Centro de Estudiantes y están abocados a resolver cuestiones de la escuela. Es un grupo muy activo que se compromete con las problemáticas de la sociedad en general”.

En tanto, Baltasar Llobet, el regente de la EET N° 1, manifestó a UNO: “La mano robótica funciona perfectamente. Es un proyecto que está terminado, solo hay que corregir algunos detalles nada más en el informe. Es una mano casi ortopédica, que mediante sensores copia movimientos de la otra mano de la persona. Entonces, para alguien a quien le falte este miembro, podría utilizarla a modo de prótesis para que con la otra mano puedan hacer trabajo similares, por ejemplo si debe levantar una caja”.

A la vez, contó que hay otras iniciativas que se están llevando adelante en el establecimiento que van a ser presentadas en la Feria Departamental de Ciencias, cuya funcionalidad puede optimizar la calidad de vida de las personas: “Además de la mano robótica, hay otros proyectos que se están preparando. Hay un robot para manipular explosivos o material peligroso que puede ser de gran utilidad para los Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, un invernadero automatizado con la placa Arduino, un areogenerador de energía, y un climatizador ecológico para las aulas”.

Llobet brindó detalles sobre cada uno de estos trabajos. Sobre el robot que podría ser destinado a los servidores públicos que velan por al seguridad de las personas, manifestó: “Logramos hacer un convenio con la Policía de la Provincia y el Cuartel de Bomberos para este proyecto. Se trata de un robot controlado a distancia, para que el operario no corra ningún peligro. El proyecto está avanzado, pero todavía no le dimos forma de robot. Funciona con un sistema de tracción tipo oruga, como el que utilizan los tanques de guerra. Esa parte ya está hecha, al igual que el brazo para manipular los objetos. Después hay que hacer toda la parte de control, el montaje propiamente dicho de lo que sería la parte vehicular del robot”.

Respecto al climatizador, explicó que funciona con un sistema que utiliza la energía geotérmica: “Nuestra propuesta es ver si podemos climatizar un aula. Está avanzado el prototipo, pero no podemos concretar algunas cuestiones todavía porque necesitamos una retroescavadora porque tenemos que hacer una zanja de 12 o 15 metros de largo por cuatro metros de profundidad, así que estamos gestionando una máquina de Vialidad o de la Municipalidad”.

“La idea es hacer circular el aire de un aula a través de un tubo que pasa por debajo de la tierra, que adquiere la temperatura de la misma a esa profundidad. Descubrimos que hay diferencias de temperatura: en verano la tierra esta más fresca a cierta profundidad y en invierno mantiene otro tipo de temperatura. Lo que buscamos lograr es que haya entre cinco y 11° grados más o menso dentro del aula si tenés cero grado afuera; y en la temporada más calurosa, si hace 35°, conseguir que dentro del aula haya entre 26° y 28° grados”, puntualizó.

Por último, refirió al aerogenerador en el que están trabajando y sostuvo: “Es un generador eólico que también tiene un sistema solar. En el mismo están trabajando alumnos de la especialidad electromecánica. El prototipo está listo, falta la parte de la carpeta”, concluyó.