Con promociones y cuotas sin interés impulsan las ventas por el Día de la Madre

En vísperas del Día de la Madre, los comerciantes de distintos rubros esperan un mayor movimiento y abrirán de mañana y de tarde, o algunos incluso con horario extendido. Si bien las inclemencias del tiempo durante los primeros días de esta semana resultaron un factor que jugó en contra, ayer ya se advirtió un repunte y aguardan que hoy se intensifique la demanda.

Junto con la Navidad, se trata de una de las fechas más fuertes para el sector comercial, y aunque las ventas registradas hasta ahora están muy por debajo de los de años anteriores, con descuentos, promociones y cuotas sin interés intentan que la caída no sea tan estrepitosa.

Manuel Gabás, integrante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y propietario de una tradicional regalería que tiene dos locales en Paraná, comentó a UNO: “Si bien ya comenzó a moverse la semana pasada y vinieron clientes a pedir precios y otros ya compraron directamente, la verdad es que esperaba más ventas. No sé si fue por la lluvia, pero no se dio el crecimiento que anualmente se registra en la semana previa al Día de la Madre, o por lo menos el nivel de ventas correspondiente al año pasado”.

“Para nosotros, los que vendemos accesorios y complementos, la semana previa al Día de la Madre muy importante. Esperamos que esto se revierta”, manifestó, y comentó que lo que más están llevando para obsequiar es alguna chalina, que es una opción económica, abanicos, una cartera, una billetera, alguna prenda, una pulsera de plata o un collar. “Depende de cada bolsillo, pero generalmente buscan algo personal para la homenajeada. Y hay un menú importante, cada comercio tiene lo suyo”, señaló,

Por otra parte, afirmó que de acuerdo al movimiento que se está dando en sus dos locales, el ticket promedio es de 1.500 pesos, aunque aclaró que “hay regalitos de 200 pesos para arriba”.

Las cuotas sin interés son un aliciente para incrementar el monto que se destina para agasajar a las madres. Sobre este punto, recordó que se mantiene la financiación en tres cuotas con el mismo precio que las ventas hechas con contado efectivo, y también están vigentes los planes Ahora 3 y 6 sin interés, y el Ahora 12.

En referencia a los aumentos que hubo respecto de 2018, analizó: “Las subas en lo que son accesorios y complementos, van acompañando a la inflación, no como los alimentos que van por arriba. E incluso tampoco fueron en la misma medida que aumentó el dólar, ya que los importadores han ajustado mucho los precios para poder vender, y van mandando por sector ofertas y bajas de precios. Por ese lado no habría problemas, el tema es que los sueldos no acompañan la inflación”.

El de las zapaterías es otro de los sectores en los que suele incrementarse la demanda para el Día de la Madre y ayer se notó una mayor afluencia de gente en varios de los comercios del rubro de la Peatonal. Francisco, encargado de uno de los locales de una cadena de zapaterías de la capital entrerriana, comentó: “Las ventas vienen bien, se empezó a mover los últimos días, aunque no como se preveía. Ahora que mejoró el tiempo se vio más gente que vino a comprar y creemos que van a andar muy bien”.

En referencia a los precios, sostuvo que un par de sandalias para regalar arranca en los 1.500 pesos. “De ahí para arriba. Es un rubro que tiene promociones con descuentos, y en tres y seis cuotas con precio contado. Tenemos una promoción que la gente está aprovechando: con cada compra más 350 pesos, se llevan un bolso playero”, dijo, y contó que es lo que más buscan para homenajear a las madres de su familia: “Llevan surtido: zapatillas, sandalias, ojotas, pantuflas”.

Los referentes del rubro textil también aprovechan esta fecha para acaparar más ventas con promociones, buscando abrirse camino en medio de la recesión que afecta al sector. Sin embargo advierten que no consiguieron hasta ahora la respuesta esperada, aún habiendo lanzado importantes descuentos. Daniel Luna, propietario de un local de ventas de indumentaria unisex contó a UNO que hasta ayer por lo menos las ventas fueron bajas: “Hicimos una promoción con el Bersa con el 25% de descuento y seis cuotas, y la verdad es que la gente no lo ha aprovechado. También están los planes Ahora 3,6 y 12, pero hay pocas ventas”, dijo resignado.

Por otra parte, reflexionó: “Es raro y nunca se había visto que la gente no aproveche las promociones fuertes. Igual estamos a la expectativa para ver qué va a pasar hoy, aunque lo que no se cubrió con el movimiento semanal no se puede cubrir en dos días. Es un monto que esperábamos vender en la semana pero eso ya se perdió”.

Más optimista, Sandra Albriscio, encargada de una perfumería céntrica, opinó: “Gracias a Dios mejoró el tiempo y la gente está viniendo a buscar el regalo para su mamá”. A la vez, mencionó que durante toda la semana “de a poquito se fue trabajando” y ayer, ya sin lluvia y con un día agradable, la demanda fue sostenida durante toda la jornada y se espera que hoy sea superior: “Ayer explotó. Estamos viendo la afluencia de gente y creemos que nos va a ir muy bien. Las fragancias importadas son lo que más llevan, con promociones que van desde un 10% al 40%”. Sobre este punto evaluó: “Las fragancias de primeras líneas son la vedette para este Día de la Madre: están acá a menor precio que en cualquier free shop y en este local se pueden pagar en cuotas al mismo precio que de contado, así que conviene. Según los montos, se puede financiar en 12 o 18 cuotas y eso atrae a la gente y de esta manera todos tienen la posibilidad de hacerle un regalo a su madre, ese ser tan especial”.

Paseo del Centro

Para celebrar el Día de la Madre y conmemorar a la vez el Día Internacional contra el Cáncer de Mama –que es hoy–, desde el martes el Paseo del Centro de Paraná se vistió de rosa, colocando flores, globos y corazones en las vidrieras. La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comerciantes del Microcentro, a través de todos los locales adheridos, que ofrecen descuentos, promociones y obsequios, además de diversos espectáculos y atracciones en la presente jornada.