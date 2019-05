Con ollas populares en varios barrios de la ciudad, organizaciones se expresan contra las políticas de ajuste de Macri

Sindicatos y organizaciones sociales realizan ollas populares en distintos puntos de la capital entrerriana, en el marco del paro general de este miércoles.





Las concentraciones se llevan a delante en Ituzaingó y Ameghino; Laprida y Osinalde; el monumento a Gregoria Pérez, en Bajada Grande; la plaza principal del barrio Capibá; en boulevard Perette, frente a Coto; en barrio Pirola; en Miguel David; Lomas del Mirador y en La Toma Nueva, organizadas por ATE, CGT Paraná, CCC, Ctep y Barrios de Pie.





Respecto ala convocatoria el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes confirmó un alto acatamiento en la administración pública.





"Está muy claro que el pueblo argentino decidió seguir luchando y no va a bajar los brazos. Así quedó demostrado "en las ollas populares que se desarrollan a lo largo y ancho del país y la provincia", dijo y convocó a "seguir saliendo a la calle para demostrar que no queremos más este ajuste".







El rechazo es contra las políticas neoliberales del Gobierno nacional, el plan económico dictado por el FMI. En este contexto, donde se necesitan 29.500 pesos para no caer debajo de la línea d ella pobreza, los asalariados no cubren sus necesidades básicas y sufren el ajuste, al igual que muchas personas que quedaron sin trabajo. En tanto, en el Estado provincial, el 75% de los trabajadores que perciben salarios en blanco no a ese monto.





ollas7.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

