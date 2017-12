Con marca récord, el dólar pegó el salto y se cotiza a 18,50 pesos en Paraná

El dólar vivió una semana con fuerte avance, y acumuló 10 ruedas consecutivas con alzas. En este lapso, el dólar registró un incremento de 85 centavos, que en términos porcentuales representó una apreciación de 4,64% en apenas 10 días hábiles de operatoria.

Hay razones estacionales, vinculadas a los cierres de balances de empresas, demandas por coberturas, compras por parte de bancos para saldar gastos de los clientes que realizaron compras en el exterior, entre otros, según distintos analistas.

En el mercado minorista el dólar quedó en un precio promedio de 17,84 pesos para la compra y 18,33 pesos para la venta. En la capital provincial, alcanzó los 18,50 pesos.

Consultado sobre los motivos de la tendencia alcista de la divisa norteamericana en los últimos días, el economista y consultor Daniel Herrera sostuvo que hay una convergencia de distintos factores, en el actual contexto. "Cuando llegan las Fiestas, el primer invitado es el dólar", graficó, y acotó: "Podemos mencionar que hay mucho efectivo por los aguinaldos; también tenemos demanda por las vacaciones venideras y algo que si entiendo es más importante, y para prestar atención, la relación tasa de interés y dólar, El Banco Central mantuvo la tasa de corto plazo para las letras, pero redujo las de largo plazo, esto hace abrir los ojos de los inversores que deben pensar algo como esto; si a largo plazo las tasa son más bajas, me paro en dólar hoy que está más barato, porque después puede subir, y las tasas no van ser tan lindas. Para decirlo de manera simple y que se puede entender, o busco tasa altas en pesos o me paro en dólar porque creo que puede subir más adelante".

En tanto, acerca de las expectativas en torno hasta dónde puede escalar o mantener esa tendencia creciente, aclaró: "El Presupuesto nacional 2018 prevé un dólar promedio de 19,30 pesos; ahí tenemos una referencia. También contempla una inflación de casi 16%, es decir que el incremento esperado del dólar en términos relativos es menor que la inflación. Además se esta previendo un déficit del 3,5% aproximadamente; esto nos está diciendo que la tasa de interés seguirá siendo alta para financiar déficit y para contener inflación".

En esa línea, añadió: "Si mes a mes estos resultados se van más o menos dando, es muy probable que sigamos acumulando reservas de divisas por una mayor oferta de dólares, y si la tasa es atractiva no habrá mucha demanda, pero la relación de tasa y demanda de dólares es algo muy inestable en este país porque esa relación no solo depende de parámetros técnicos si no de la percepción política y económica que del gobierno se tiene".

Y por último, citó que el dólar subió un 11% aproximadamente en lo que va del año, contra un aumento de los precios internos de mas de un 20%. "Esto claramente nos está diciendo que tenemos un tipo de cambio atrasado que nos resta competitividad".





El Banco Central empezó a distribuir monedas nuevas de 1 y de 5 pesos





El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en circulación las nuevas monedas de uno y cinco pesos, que serán distribuidas progresivamente a las entidades bancarias a partir de la semana próxima. Ambas coexistirán con las monedas de un peso y los billetes de cinco pesos actualmente en circulación, aclaró el BCRA en un comunicado. Las piezas forman parte de la nueva familia de monedas "Árboles de la República Argentina", compuesta por cuatro denominaciones de 1, 2, 5 y 10 pesos, con las imágenes del jacarandá, el palo borracho, el arrayán y el caldén, respectivamente. "Al igual que el caso de los animales autóctonos presentes en los billetes, la elección de los árboles apunta a celebrar el valor de los recursos naturales de la Argentina y sembrar conciencia sobre la preservación ambiental", explicó el BCRA. Las monedas de dos y 10 pesos aparecerán durante 2018. "En virtud de su extensa vida útil, las monedas se adaptan mejor que los billetes para los valores de baja denominación, que en el caso de los billetes sufren el deterioro por el uso con mayor rapidez", consignó la autoridad monetaria en su comunicado. El lanzamiento de estas nuevas monedas forma parte del "plan de normalización del dinero circulante" en el país encarado por el BCRA, con la puesta en vigencia de billetes de 200, 500 y 1.000 pesos, la creación del canje interbancario de billetes a través de una plataforma electrónica y la destrucción de más de 1.000 millones de billetes deteriorados. Otra medida para mejorar la circulación de dinero en efectivo es la distribución de monedas de uno o dos pesos en forma directa a empresas, cámaras comerciales y afines, completó el comunicado.