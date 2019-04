Con la ventaja de hacer lo que le gusta

El 28 de abril de cada año, se celebra en todo el país el Día Nacional del Repuestero Automotor para recordar el acto fundacional de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor (Faccera) que se realizó en San Miguel de Tucumán en 1978.

UNO charló con Román Princic que está al frente de La Casa del Acumulador desde el 2001 cuando tomó la responsabilidad de seguir adelante con el negocio que dejó José su padre, cuando falleció.

Sobre aquellos días, en el comienzo del siglo XXI recuerda que en una reunión familiar con Mariela, su hermana escribana, y Nelson, su hermano arquitecto, decidieron que él llevaría adelante el negocio de baterías al que rápido anexó el lubricentro y los aditivos.

Román se puso al frente del local y continuó jugando al básquet, cosechando títulos y también derrotas, claro, como en el camino de todos los deportistas.

En el medio del trabajo y el deporte siempre estuvo latente la pasión por los autos y si son antiguos, mejor.

Poder laburar con autos para Román es un plus porque tiene una especie de teoría en la que resalta que te puede ir bien, regular o muy bien pero "si te gusta, tenés ventaja y yo siempre pude hacer lo que tenía ganas", reconoció en la Redacción.

Entiende que fue una gran ventaja haber comenzado con "cero deudas" aunque tenía la mínima cantidad de mercadería en comparación al stock que logró en la actualidad.

"Después vinieron buenos años, con altibajos y hoy la situación está dura. Tengo claro que no hay que expandirse y tratar de 'subsistir' que es la palabra de moda por estos días", reflexionó remarcando que, como es propietario del local, puede lograr mayor libertad.

Sabe que sus puntos altos son la lubricación, el engrase, cambio de refrigerante y lo que siempre los diferenció fue el servicio de llevar el auto a donde el cliente lo pida. Hace 32 años que brindan ese valor agregado que ya es un distintivo. "Trabajamos con cinco autos por días más la venta directa en el mostrador, así estamos bien en estos tiempos en los que no hay que hacer locuras a la hora de querer expandirse", afirmó.





Familia y autos

Román con Verónica, su esposa, tuvieron dos hijos: Benjamín que tiene 10 años y muestra excelentes condiciones para la gimnasia deportiva y Renata a la que ve con buenas condiciones para la natación que practica en el colegio. Con su mujer comparte la pasión por los autos antiguos y cuando tenían más tiempo llegaron a participar de algunos encuentros de coleccionistas.

Conducen por las calles de la ciudad una Ford A modelo 1931 al que en un viaje de 100 kilómetros a 60 Km/h "se le aflojan los dientes" y un Opel Olympia Rekord "el mejor auto que he tenido para andar, no hay vuelta, es alemán", sentenció.

Mientras sigue jugando al básquet en Recreativo, donde salió campeón con los Veteranos, reconoció que le está agarrando el gustito al running. Cuando tiene ganas, sale y recorre unos 10K a un ritmo de deportista en actividad. "Me pongo los auriculares, la indumentaria necesaria y salgo. Cuando hacía las pretemporadas me daba fiaca y ahora, la verdad, me está gustando correr".

Hace cinco meses que corre con el celular en donde programa la música y calcula la distancia. Por lo que cuenta, da la sensación que en algún momento se anotará en alguna carrera pero el tema es que, como todo en su vida, va a querer estar entre los mejores.

















Día Nacional del Repuestero Automotor