Con el orgullo en alto, disfrutaron la velada donde ellos fueron distinguidos del deporte

Uno a uno fueron arribando a la hora señalada (18.30 había que estar, 19 comenzaba la velada). Algunos lo hicieron con más experiencia que otros en este tipo de acontecimientos, pero en definitiva todos con la misma energía y con la misma intención, la de pasar un momento grato.

El primero en pisar el bello octavo piso del Howard Jhonson Mayorazgo fue el conocido Máscara Marcó.

El eterno dirigente del Club Atlético Estudiantes llegó de punta en blanco (traje con corbata), saludó a todos los presentes hasta ese momento y se dispuso a disfrutar. Daniel fue protagonista de la Foto de Los Destacados por los 25 años que celebró el tradicional y exitoso Torneo Uranga de rugby juvenil que se desarrolla en la división M15. "Para nosotros como grupo, porque yo soy el representante de mucha gente amiga, que Diario UNO interprete que esto es un hecho de trascendencia deportiva y social es un hecho que nos halaga y estamos agradecidos por eso. Es un reconocimiento para Eduardo, no para nosotros", confió el dirigente que sigue siendo parte de un certamen que ya es un sello de la capital entrerriana y la región.

Acto seguido arribó otro hombre del deporte ovalado, con un presente maravilloso, pero dentro del campo de juego. Lucas Lerena, subcapitán de equipo, representó al Paraná Rowing Club, elenco que tuvo un año excelente y logró el ascenso a la máxima división del Torneo Regional del Litoral. "Que sepan, que nos tengan en cuenta y valoren el esfuerzo que hizo el grupo de jugadores es muy importante. Yo los represento y les digo que tenemos mucho más para dar así que capaz el año que viene estamos de nuevo acá", sostuvo entre risas el jugador que durante la velada dialogó mucho con Germán Galli. No de golf, no de rugby, sino de fútbol y lo que había dejado la superfinal entre Boca y River. Ambos, Millonarios, estaban muy contentos, como Galli por ser parte de la foto de la mano del golf. Antes lo jugaba, ahora tiene su propia empresa. "La verdad que es un privilegio estar acá dentro de un grupo de personas que hacen mucho por Paraná y la ayudan. Yo siempre soy un agradecido a Paraná desde cuando competía internacionalmente y esto es devolverle algo a Paraná. Me siento orgulloso".

También estuvo presente María Scheffer, una atleta que a los 53 años sigue vigente en el mundo de atletismo. Estuvo acompañada de Julio, su esposo. Los dos se mostraron tranquilos, sorprendidos por la convocatoria de UNO, pero con una gran incertidumbre por lo que iba a suceder luego. "Para mí es una satisfacción muy grande estar acá porque realmente corro hace 28 años y jamás interrumpí. Hago podio en casi todas las maratones, pero corro porque es un placer. Esto realmente me asusta un montón, pero lo voy a disfrutar", confesó la paranaense que viene de efectuar El Cruce de Los Andes, ni más ni menos.

Finalmente y con algo de retraso respecto del resto, pero a tiempo, llegó la luchadora de MMA, Kick Boxing y Muay Thai, Giuliana Cosnard. La Hiena, como se la conoce, fue con su entrenador Alan Preisz que a la vez llevó a su pequeño hijo Felipe. En un rincón del salón los dos mayores de dedicaron a contener al niño, mientras llegaba la foto. "Esto es un gran orgullo para mí, mi familia, mi entrenador y mis compañeros de gimnasio, para todos".

Una vez que culminó la tradicional foto, llegó el momento de relajarse y de disfrutar de un interesante cóctel con una vista única que ofrece el majestuoso hotel.





DE CARA A LAS NUEVAS GENERACIONES

Daniel Marcó: "Para nosotros que somos discípulos de Eduardo era un compromiso que teníamos de cómo hacer que la figura de él trascendiera en el tiempo y hace 25 años que está este torneo con la división en la que él nos dirigió en su momento que fue la quinta y ahora es la M15. Con este torneo se transporta la imagen de Eduardo a nuevas generaciones".





LA APUESTA PERFECTA

Germán Galli: "Lo más importante fue el cambio de sede del Argentina Classic que lo llevamos a Neuquén y es un torneo del PGA Tour y es nuestra bandera. Hablando con otros promotores me dijeron que hicimos un paso que nadie se animaba. Fue una apuesta y salió perfecto en Chapelco. Después llevo el corazón por el Torneo de mi viejo en Paraná. Lo hago desde el 97 y de manera ininterrumpida".





UNA MARAVILLOSA LOCURA

María Scheffer: "Es una maravillosa locura. Hice 105 kilómetros en tres días. El primero con mucha nieve y con trepadas. Los demás días con mucho desnivel. Es lo mejor que me ha pasado en el año, pero también las maratones de aventura que corro por acá son maravillosas. Lo otro es diferente".





TUVIMOS UN AÑO BÁRBARO

Lucas Lerena: "El año arrancó con la gira a Sudáfrica y eso al grupo lo ayudó muchísimo. Después tuvimos un año bárbaro. De 18 partidos ganamos 17, sólo perdimos uno y casi en pretemporada. El balance es súper positivo".





APROVECHÓ LAS OPORTUNIDADES

Giuliana Cosnard: "Vengo bárbaro, consiguiendo lo que quiero y aprovechando las oportunidades que se me presentan y se me van a presentar. En MMA ya llevo dos peleas profesionales y las dos ganadas. Defendí el título de muay thai y lo hice bien y además luché para la televisión en kick boxing y pude ganar. Ahora me voy a la Selección Argentina".