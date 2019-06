Con el aval del senador Pichetto se diluye la idea de suspender las PASO

El gobierno nacional pretende que la intención de algunos legisladores oficialistas de frenar las elecciones primarias del 11 de agosto, vaya perdiendo fuerza sin que ello signifique un nuevo encontronazo con el radicalismo presidido por el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

Primero fue la diputada nacional Graciela Ocaña, y ayer otros legisladores allegados a Cornejo, quienes propusieron suspender las primarias en las categorías donde no haya competencia, lo que sucede con las precandidaturas a presidente y vicepresidente.

Con Mauricio Macri de viaje hacia Indonesia, y con el jefe de gabinete Marcos Peña en China, los funcionarios del Gobierno oscilaban ayer entre priorizar la simpatía por la propuesta y las dificultades de su implementación, al evaluar las chances de que prospere.

“Más allá de que me guste o no, no se cambian las reglas en el medio de un proceso electoral”, afirmó un funcionario cercano a Peña, según la web de La Nación. Macri y varios de sus ministros avalan en voz baja la postura de Cornejo, que sostiene que las PASO son un gasto inútil, pero creen que “los tiempos no dan”, por lo que decidieron dejar el debate en manos del Congreso, en el que el oficialismo es minoría.

El mendocino Cornejo tendría un interés particular en suspender las PASO. En su provincia se elegirá gobernador el 29 de septiembre. Un resultado adverso el 11 de agosto nacionalizaría la previa al comicio provincial, en la que competirán Rodolfo Suárez (UCR) contra la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, publican medios allegados al macrismo.

A esto se sumó el rechazo del fiscal electoral. “Las primarias deben cumplirse, eliminarlas es una decisión política”, dijo De Lello en una entrevista con la radio Futurock. “La suspensión de las primarias depende 100% de los legisladores, para que sea legal esta decisión se necesita la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa”, explicó, aunque aclaró: “Si tienen los votos en el Congreso, no es judicializable”.Otros medios porteños, plantearon otro escenario, en el cual el oficialismo (más concretamente Peña) aparece instalando la idea de suspender las PASO con ayuda del radicalismo, y quien se encargó de “detonar” la iniciativa fue el candidato a vicepresidente Pichetto, más que por convicción, por su enfrentamiento con el jefe de Gabinete nacional, quien formó parte del sector ‘PRO puro’ que le impidió al candidato a vicepresidente colar sus allegados en las listas de legisladores provinciales y nacionales bonaerenses. “Las reglas están para cumplirse”, consideró Pichetto ante la consulta sobre la viabilidad de suspender las PASO con el proceso ya en marcha. “Me parece algo complejo. Frente a la proximidad de las elecciones primarias, no lo veo fácil. Tal vez la ley tendría que haberse cambiado con anterioridad. Me parece tardío este debate”, agregó en una entrevista con radio La 990, donde aclaró que coincide con la idea de no que haya PASO si no hay competencia.

En 2016 el oficialismo impulsó la idea, pero no tuvo el apoyo de la oposición, En aquella oportunidad Peña era de los que querían la eliminación de las PASO. Pero en 2018, cuando la iniciativa fue impulsada por intendentes bonaerenses de Cambiemos (que suponían que la eliminación favorecía la reelección a la gobernadora María eugenia Vidal), fue Peña el señalado como opositor a los cambios, ya que se entendía que favorecía la estrategia electoral de Macri.

Explotarán la confusión entre los Fernández

Uno de los directores de la consultora Isonomía, Rodrigo Martínez, sostuvo que existe una “fenomenal confusión” entre los exjefes de Gabinete kirchneristas, Alberto y Aníbal Fernández.

En ese sentido, el analista señaló que “el hipotético presidente del país tiene un 25% de desconocimiento a nivel nacional”, aludiendo al candidato peronista Alberto Fernández.

Para Martínez, ese desconocimiento es una estrategia que utilizará el macrismo a su favor. “La idea de igualarlo, en todo sentido, a Aníbal, y lo que representó en términos del imaginario en 2015, y a la figura de Cristina va a ser uno de los principales elementos de la campaña presidencial de Cambiemos”, consideró. Y agregó: “Es interesante preguntarse si el kirchnerismo va a hacer un esfuerzo para que esta diferencia se note”.

Según consideró, Alberto Fernández no tiene tanto peso en la fórmula, sino que la mayoría de los electores que lo votarán lo hacen por Cristina Kirchner. “Es llamativo que no haya tenido ningún tipo de repercusión en términos de opinión pública que el vicepresidente designe a su presidente”, señaló en el programa Odisea Argentina.