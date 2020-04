Desde que se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio en el país con el fin de evitar la propagación masiva del coronavirus, las instituciones que brindan servicios a las personas con discapacidad adaptaron sus actividades para que sus usuarios sigan trabajando de manera virtual desde sus hogares, con el acompañamiento y el compromiso de los profesionales.

Para dar continuidad a los tratamientos y las acciones que se venían realizando hasta hace poco de manera presencial, “se envían a los alumnos actividades en forma de videos, fotos, imágenes, audios, para que ellos puedan desarrollarlas junto a sus familias”, explican en su fanpage desde la escuela privada de Educación Integral Nº 9 San Francisco de Asís, entidad que también cuenta con un centro de día.

En su edición del 13 de abril, UNO dio cuenta de que en Apana también trabajan con una modalidad similar: los jóvenes de la institución realizan actividades en sus casas, junto a sus familias, y las comparten con toda la comunidad.

Según explicaron desde Apana, desde el centro de día adoptaron para este tiempo diferentes maneras de seguir con el abordaje terapéutico, utilizando un grupo de WhatsApp y otras vías de contacto para comunicarse a diario y enviar videos con actividades y propuestas de juegos, además de la contención que se brinda a través de llamadas y videollamadas. “Gracias a los profesionales que tuvieron que reinventar nuevas maneras y crear otras formas de trabajo, gracias por lograr sacar estas sonrisas en nuestros jóvenes y adultos”, expresaron en su fanpage, en la que comparten videos y fotografías de las distintas acciones que realizan, como dibujos, bailes, elaboración de alimentos aplicando lo aprendido en los talleres. También en este tiempo realizaron un video institucional para concientizar sobre la importancia de quedarse en casa y cuidarse entre todos.

En este marco, Cristina Ripari, directora de Apana, había comentado a UNO: “En la institución hay un gran compromiso y se está trabajando mucho para seguir acompañando a nuestros jóvenes y sus familias, que desde sus casas hacen videos y diferentes trabajos, con la orientación de los equipos interdisciplinarios”.

Lo mismo ocurre en la obra Don Uva, donde atentos a las necesidades y garantizando derechos esenciales de las personas con discapacidad que ahora no pueden continuar trabajando de manera presencial debido a la cuarentena obligatoria, envían las actividades on line, para seguir desarrollando las labores habituales, cumpliendo la función terapéutica requerida.

Sobre este punto, Joaquín Gareis, apoderado legal de la Obra Don Uva, explicó a UNO: “Todas las instituciones del país estamos trabajando de manera cooperativa, siguiendo la normativa de Nación, que es la Resolución N° 60 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en principio reconfigura y transforma en prestaciones de teleasistencia lo que hace a varias modalidades de prestación presencial, que por una cuestión técnica ahora no están habilitadas”.

“Desde todas las instituciones se empezó a desarrollar una operatoria con sus profesionales, que lo que hacen básicamente es realizar la asistencia y el seguimiento de la parte terapéutica de las personas con discapacidad en la utilización de medios o plataformas digitales, como están haciendo los docentes en las escuelas también”, señaló, y subrayó que el servicio de transporte, en coordinación con las instituciones, hacen la provisión de alimentos: “La provisión de viandas o alimentos también está incluida en la normativa, y se preparan bolsones y se llevan a los hogares de las personas con discapacidad”, afirmó.

Recurso de amparo

Pese a seguir brindando sus servicios, adaptándose a los tiempos actuales, Gareis alertó sobre los inconvenientes que atraviesan desde Don Uva y otras instituciones de la provincia: “Estamos en una situación muy complicada porque Iosper sacó una resolución, que es la N° 486, suspendiendo las prestaciones virtuales”, advirtió.

Gran parte de los usuarios de algunas entidades tienen esta obra social, y en el caso de Don Uva rondan el 40%, por lo que se hace difícil continuar trabajando sin el cobro de estas prestaciones, por lo que ya tomaron medidas, según indicó Gareis: “El lunes interpuse un amparo ante la Justicia en representación de varias instituciones de Paraná y de otras localidades de la provincia, reclamando la declaración de inconstitucionalidad de esa norma y que se abone el 100% de las coberturas”, dijo, y aseguró: “Hay algunas instituciones que quedan muy comprometidas, porque serían dos meses que no va a entrar nada, porque en algunas más del 50% de los usuarios tiene Iosper”.

El apoderado legal de Don Uva sostuvo que todas las instituciones del país siguen lo establecido por el Directorio Único de Prestaciones para Personas con Discapacidad, que adhirió a la Resolución N° 60 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en su artículo 1 ordena la prestación virtual de servicios y la provisión de alimentos. “Todas las obras sociales de la Argentina y el programa Incluir Salud han decidido abonar normalmente estas prestaciones, excepto Iosper”, lamentó.

En este marco, manifestó: “Estamos muy preocupados. Se habilitó la posibilidad virtual porque en el seguimiento los profesionales detectaban desbordes en los chicos si se interrumpían las actividades. A todos nos resulta difícil tener que soportar un confinamiento obligatorio forzoso, y recién la semana pasada se habilitó desde la Nación que las personas con discapacidad puedan salir a hacer hasta dos cuadras alrededor de su casa”, observó, y contó que en muchos casos se autorizaron intervenciones directas para evitar esos desbordes: “Mandamos al profesional directamente a la casa para que haga una contención”, explicó.

Gareis aclaró que la obra social de la provincia suspendió todas las prestaciones, excepto la de los hogares y residencias, y manifestó: “En función de eso decidió prorratear los valores en el artículo 3 de la Resolución N° 486. Eso significa que las instituciones que operan con Iosper cobrarán solo hasta el 19 de marzo y luego no percibirán nada. Al no ser presencial el trabajo, y como no están yendo los chicos, Iosper no considera la labor a distancia que se está haciendo con las personas con discapacidad”.

Asimismo, señaló: “A raíz de esto, hay instituciones como El Solar, en Colón, que están recortando el 50% de los sueldos; en otras la reducción alcanzará al 70%”.

“En el caso de San Francisco, que ya viene arrastrando una situación deficitaria desde hace un tiempo a esta parte, esto complica aún más la a situación. Ellos recién la semana pasada lograron abonar completo febrero y adeudan marzo”, advirtió.

Por último, recordó que en líneas generales la mayoría de las instituciones ya están afectadas desde hace tiempo por una deuda del programa Incluir Salud, y la posición de Iosper agrava la situación: “Los últimos pagos que se recibieron de Incluir Salud fueron en marzo: se abonó lo correspondiente a septiembre y octubre del año pasado, por lo cual estamos cobrando todavía valores de un nomenclador viejo, sin los aranceles actualizados”.