Con 12 años diseña arbolitos de Navidad para vender

Santa elena4.jpg Foto gentileza Nicolás Ríos

"Él quería comprarse la PlayStation o cambiar el celular, pero es un joven inteligente, entendió absolutamente todo y nos sorprendió con esta idea para generar un ingreso para aproximarse a sus deseos", comentó Guadalupe Vega, mamá de Joaquín.

"Mi pequeño hijo de solo 12 años logró fabricar dos modelos de arbolitos navideños en hierro para aumentar sus ahorros y así lograr con mucho esfuerzo sus objetivos personales", señaló.

Santa elena3.jpg Foto gentileza Nicolás Ríos

"Siempre a la par van las enseñanzas y acompañamiento del papá. Estoy tan orgullosa de vos hijo mío, que la felicidad no me cabe en el cuerpo. Sos una excelente persona y estás lleno de propósitos y metas, las cuales veo que no vas a esperar sentado para que sucedan", dijo en u

Santa elena5.jpg Foto gentileza Nicolás Ríos

n mensaje a su hijo.

"Siempre buscando la forma de experimentar y aprender cosas nuevas. No cambies nunca mi amor. Sos y vas a ser capaz de lograr todo lo que te propongas en la vida", cerró Vega quién también comentó que el chico es un excelente dibujante, es intrépido y siempre busca de alguna manera sentirse ocupado y con algunas metas, incluso pidió inscribirse en una escuela de orientación técnica de Villa María, la IPET49 Domingo Faustino Sarmiento.