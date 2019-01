Comparsas locales se preparan pese a no haber cobrado aún su participación de 2018

El Carnaval de Paraná se llevará a cabo el 9 y 10 de febrero, en el Corsódromo que se levantará en la zona del Puerto Nuevo, según anunciaron desde la Municipalidad. La entrada tendrá un costo de 50 pesos y los menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita.

Faltan solo 17 días para que el público local pueda disfrutar de este evento, muy esperado por quienes rinden culto a este festejo y forman parte de alguna comparsa. "Las diferentes agrupaciones locales, sumadas a dos santafesinas en casa noche de sábado y domingo, desfilarán a lo largo de todo el Corsódromo que se extenderá desde la Sala Mayo hasta la Plaza de las Colectividades. Como en años anteriores, es de esperar una masiva concurrencia –hubo noches con más de 10.000 personas– para vivir la fiesta del Rey Momo, con todo el despliegue escénico, ritmo, color y animación, que lo hacen un acontecimiento cultural propio de la idiosincrasia paranaense", indicaron desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, y detallaron: "Cada noche desfilarán las comparsas santafesinas Samba Show y Marimbá. Por su parte, serán participantes cada velada las locales Fantasía, Estrella del Este, Brinquedo Do Samba, Salgueiro, El sol sale para todos, Emperatriz, Los Escultores del Arte (de la biblioteca Laura Vicuña), La Banda Infanto Juvenil y la Batería NN, de San Benito". También se confirmó que desfilará la comparsa X-Mmarí.





Foto UNO / Mateo Oviedo.







Abocados a la confección de los trajes, los ensayos de las coreografías y ultimando los detalles para presentar un espectáculo de nivel, este año las comparsas paranaenses redoblan el esfuerzo, poniéndole no solo el cuerpo y el alma a los preparativos previos, como lo hacen habitualmente, sino también haciendo malabares para lograr presentarse con sus recursos más limitados, ya que, según aseguraron varias agrupaciones, la Municipalidad no les pagó todavía el canon acordado por su participación el año pasado.

Una de las damnificadas es la Batería NN, quienes decidieron no presentarse a la convocatoria del municipio por este motivo, aunque sí estarán presentes en el Carnaval contratadas por la comparsa Emperatriz, que se hará cargo de pagarles. Adela, la presidenta de la agrupación oriunda de San Benito, comentó a UNO: "Este año la Batería NN va a acompañar a una comparsa en los corsos de Paraná, porque sus integrantes nos van a pagar a nosotros de su bolsillo. Fuimos invitados por la Municipalidad, pero resulta que no nos pagaron los corsos del año pasado. Nos deben esa plata y decidimos no participar con las condiciones de ellos".

"Hemos ido al municipio varias veces para poder cobrar lo del 2018 y nos dicen que tenemos que esperar", aseguró, confiando en que cada vez que va a hacer el reclamo, autoridades de la Secretaría de Cultura se enojan con ella.





Cuenta regresiva. Salgueiro Monumental ensaya para que el público de Paraná pueda tener un muy buen espectáculo. Foto UNO / Mateo Oviedo.



Adela afirmó que este año, al no contar con ese dinero, no pudieron hacer los trajes: "No nos alcanzaba", dijo con amargura, y contó: "El año pasado fuimos invitados a Gualeguay a participar en los corsos de allá y no pudimos ir porque no nos daba la plata para que los chicos viajen. Así que todavía seguimos peleando para que nos paguen. Creo que hay otras agrupaciones que están en la misma situación".

También desde Estrella del Este señalaron: "El año pasado en la Municipalidad nos quedaron a deber de los carnavales y estamos haciendo todo el esfuerzo para salir".

En tanto, Lautaro, de la comparsa Emperatriz, mencionó: "Estuvimos atrasados con la organización, porque la Municipalidad todavía no nos abonó lo del 2018, pero eso no nos detuvo, y vamos con más garra que nunca, a demostrar que podemos presentar un buen espectáculo, un buen carnaval, que es lo que Paraná necesita. Creo que lo vamos a lograr".

Priorizando el espíritu carnestolendas y entusiasmado con la puesta en escena, adelantó cómo será el show este año: "Estamos super expectantes con la temática de lo que va a ser Emperatriz 2019, que decidimos llamarla 'Que comience al función'. Está basada la alegría que tiene el circo, así que va a haber trajes coloridos y mucho brillo. Es un trabajo en el que tratamos de superarnos año a año, con un show que es para el público, y en ese sentido estamos muy contentos".

Asimismo, indicó: "Somos alrededor de 60 integrantes, todos vestidos acorde a la temática. Tenemos nuestro portabandera y maestro de ceremonia, que son los encargados de abrir y llevar nuestra insignia. Somos el mismo grupo de todos los años y estamos trabajando con la ayuda de todos. Y este año sumamos dos academias de baile de Paraná, que son Revolution Dance y Nimura, que también van a presentar a lo largo del corsódromo dos coreografías", dijo, mientras se preparan además para viajar a La Carlota, en Córdoba, a hacer una presentación junto a otras comparsas a mediados de febrero.

La comparsa Salgueiro Monumental, que el año cumplió 20 años de trayectoria y tiene alrededor de 80 integrantes, también formará parte del Carnaval de Paraná y hará su paso el sábado 9 de febrero. Pese a que ya fue anunciada en la grilla, recién ayer terminaron de cerrar un acuerdo con la Municipalidad para confirmar su presencia. Antonella, una de sus referentes, señaló a UNO que en su caso sí cobraron, y sobre este punto aclaró: "A nosotros nos pagaron porque ingresamos por Mesa de Entradas el presupuesto del año pasado, como tenemos una ONG, firmado por un abogado y un contador. Lo hicimos de este modo porque ya habíamos tenido antes ese problema que no te pagan y sinceramente nos complicaba mucho, porque es una inversión muy grande la que se hace en una comparsa". Enseguida añadió: "Supuestamente nos iban a pagar a la semana del carnaval y nos terminamos pagando recién en julio. Nos afectó bastante por el tema del dólar, que generó subas en los materiales, ya que muchos son importados. Por ejemplo, a las plumas las comprábamos a 12.000 pesos y pasaron a valer 35.000".

Además de presentarse en el carnaval a nivel local, la comparsa Salgueiro Monumental es convocada desde otras provincias, y redoblaron sus esfuerzos: "Ya arrancamos el 12 la temporada en Patricios, Buenos Aires, y este sábado vamos a estar en Villaguay, y el 4 de marzo en Diamante, entre otras presentaciones", dijo Antonella.

No obstante, subrayó: "Nos reservamos la fecha del 9 de febrero para poder estar en Paraná porque para nosotros es muy importante, porque es nuestra ciudad, y lo hacemos por nuestras familias, ya que es en el único lugar que nos pueden ver, porque siempre salimos en ciudades que están lejos, y también por toda la gente que nos sigue por nuestra página de Facebook y nos preguntan permanentemente cuando nos pueden ver".

"En todo Entre Ríos hay carnavales, y nosotros acá en Paraná no tenemos nada. No nos valoran y el problema de la organización viene desde Cultura, que nunca se reúne con nosotros. Me interesa que todas las comparsas podamos salir y que seamos todos iguales, aunque alguna tenga más trabajo que otra. He presentado un proyecto para revertir esto, pero nunca me llamaron. Hay que hacer lo que ellos dicen, pero no debe ser así", concluyó.