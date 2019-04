Como la pista aérea es de tierra no llegaron a trasplantar un corazón

Según se consignó, el mal estado de la pista en Gualeguaychú, solo dejaba como alternativa la pista de Concordia, pero la distancia es muy larga y los tiempos no dieron para el traslado del órgano. "El problema radica en que los tiempos de isquemia fría no pueden superar las cuatro o seis horas. Estos tiempos son los que transcurren desde la ablación del órgano hasta la implantación en el paciente receptor, y en caso de tener que operar con el aeropuerto de Concordia no nos da esos márgenes", señaló el doctor Carlos Casas, referente del equipo del Cucaier en Concepción del Uruguay.