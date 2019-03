Comienza el juicio a Moya y podría recibir una pena de entre 15 y 20 años

Marcelino Ricardo Moya será el tercer sacerdote de la diócesis de Paraná que afrontará un juicio por abusos y corrupción agravada de menores, reiterada en concurso real con abuso sexual simple agravado. Los primeros antecedentes corresponden a los curas Juan Diego Escobar Gaviria y Justo José Ilarraz, ambos condenados a 25 años de cárcel por pedofilia. Desde hoy a las 9, el imputado comenzará a ser juzgado en los Tribunales de Concepción del Uruguay en una causa que se inició por las denuncias de dos exmonaguillos en 2015, cuando el cura se desempeñaba como vicario en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay. Los querellantes y la Fiscalía consideran que se reunieron pruebas suficientes para alcanzar una sentencia condenatoria y que la pena a solicitar es la máxima, es decir entre 15 y 20 años de prisión.

La trama de lo que sucedía puertas adentro del templo se conoció por el relato del médico Pablo Huck, quien expuso su aberrante experiencia ante el fiscal de Paraná Juan Francisco Ramírez Montrull. Al mismo tiempo se sumó un nuevo testimonio ante la Justicia que ratificaba las acusaciones contra el cura payador. De acuerdo a las pruebas incorporadas al expediente los hechos ocurrieron entre 1992 y 1996, en el momento que la popularidad y el carisma de Moya crecían en la mencionada localidad entrerriana. El peso de las denuncias erosionó toda la mística que había alrededor de Moya y dejó al descubierto el daño que había cometido el sacerdote en nombre de Dios.





La búsqueda de la verdad

Pablo Huck, uno de los denunciantes del cura e integrante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, confesó a UNO cómo transcurrieron los días previos al juicio. "Parte de lo que te da la posibilidad de seguir viviendo es el olvido, es el mecanismo que retacea los recuerdos para que en el cotidiano no se deba tener eso todo el tiempo dando vueltas y de alguna manera mantener la cordura. Y en ese proceso que en principio es de defensa la memoria no es selectiva", aseguró. El profesional sostuvo que en estos días se dedicó a refrescar la cronología de los hechos a partir de reunir fechas, lugares, gente conocida, para transmitir con la mayor claridad posible todo lo sucedido.

Huck dijo que volver a su ciudad natal lo conectó con amigos y gente de aquella época, y en cierto modo comenzó a recabar relatos sobre el pasado de Moya. "Parecía que en algún momento nadie sabía nada y hoy, a las claras está que se encontraba Moya y su perversión. Hay cuestiones bizarras que escuchás, que cuentan que lo han corrido en la vereda de la Iglesia para cagarlo a trompadas. Y esa persona que lo corre a él al tiempo se termina suicidando. Capaz que una cosa no tiene que ver con la otra, pero cuando le ponés el nombre de Marcelino Moya cambia", aseveró.

Desde su lugar de víctima también consideró que hay otros que padecieron las mismas vejaciones, porque "estos tipos tienen esa forma, esa estructura, no es que cometieron un error con uno o con otro. Es su forma de transcurrir la vida. No hay dudas de que hay más víctimas con mayor o menor daño", y mencionó los lugares donde estuvo destinado para desarrollar su tarea pastoral: "En Seguí estuvo 10 años con pleno poder como cura párroco y apoderado legal del colegio que estaba pegado a la Iglesia. En ese lugar a los pibes que les pasó son más jóvenes y no me cabe la menor duda. En María Grande están conviviendo con un abusador, y que lleva tres años en la localidad. Y no hay manera de que no haya cometido un delito. Es la forma en que se maneja".

Pablo todavía se acuerda del momento en que decidió hacer la denuncia, al igual que una segunda víctima, solo empujado por la necesidad de prevenir nuevos abusos. "Era para que no le pase a otro, esto se tiene que saber porque en nuestro silencio está el daño potencial a montón de pibes que ni siquiera nacieron. A esta conducta hay que desterrarla de esta manera", razonó.

La situación más difícil para el denunciante será cuando deba prestar testimonio en la misma sala que el acusado por corromper menores. Al respecto reflexionó: "Ha habido tantos cambios interiores que hoy, con la misma fuerza me nacería escupirlo, pegarle o lo que sea. Esa misma energía la voy a depositar en ignorarlo, porque lo importante para mí no va a ser su presencia, sino el testimonio. Y como tengo la tranquilidad de decir la verdad, me va a ser incluso hasta más fácil. Me genera lástima, odio, asco; es un delincuente".

Al mismo tiempo manifestó que los antecedentes de los casos Ilarraz y Escobar Gaviria tendrán diferentes peso en la valoración de los jueces. "En Escobar Gaviria no tanto, porque no media el tema de prescripción. Pero en el de Ilarraz sí, porque al final la prescripción cae ante una violación de los derechos humanos: Moya forma parte del Estado, era profesor, era una autoridad pública. Y también hay tratados respecto de los derechos del niño y el adolescente, es decir jurisprudencia internacional que va por encima de las leyes argentinas, incluso de la misma Constitución. Lo de la prescripción sería un tecnicismo legal que no alcanza. Que el argumento de un representante de Dios en la Tierra no sea la inocencia, sino la prescripción, denota de alguna manera cómo están dadas las cosas", subrayó.

















"Han aparecido otros testimonios de abuso"