Comercios registran una inusitada escasez de ventas previo al Día del Maestro

Se conmemora mañana el Día del Maestro, y si bien es tradición hacer un obsequio para agasajar a los docentes en esta fecha, los comerciantes de Paraná advirtieron que este año registraron una inusitada escasez de ventas.

Además de la situación económica adversa, el paro de colectivos durante la tarde del viernes y toda la jornada del sábado contribuyó a que hubiera una menor afluencia de gente hacia la zona céntrica, a lo que se sumó la lluvia de ayer, generando desazón en los referentes de los negocios, principalmente del rubro Regalerías.

Manuel Gabás, propietario de un histórico local con más de cuatro décadas de trayectoria que comercializa productos de marroquinería, textil, bijouterie y demás, comentó a UNO que las ventas fueron muy bajas hasta ayer, y como mañana no hay clases por la celebración de esta fecha, desestimó que hoy pueda haber un repunte importante: “Si bien hubo algún movimiento, fue muy lejos de lo que esperaba”, afirmó.

“Me sorprende la baja demanda, porque siempre para el Día del Maestro se han organizado juntándose entre varios padres y ponen algún dinero cada uno para comprar algún portafolio o una cartera, por ejemplo, y ahora no ocurrió. Años anteriores regalaban alguna orden de compra y ahora tuvimos una sola, por un poco más de 1.000 pesos. La gente pasó, preguntó precios de billeteras, ficheros, paraguas, portafolios, que son artículos que podemos vender para el Día del Maestro. Y lo que han comprado mayoritariamente son chalinas, ya que bijouterie por lo general no llevan, aunque por ahí puede ser algo de acero quirúrgico”, aseguró.

Gabás confió en que la lluvia del día de ayer no ayudó a impulsar un mayor movimiento: “En esta oportunidad nos complicó el paro de colectivos los días anteriores, luego la lluvia. Y evidentemente la escasez de dinero y la incertidumbre, que hace que la gente cuide el peso que tiene. Ha sido un combo”.

Respecto de los precios, indicó que con la devaluación de agosto los artículos del rubro aumentaron entre un 10% y un 15%, y también hubo algún proveedor que remarcó el 25%. No obstante, destacó que puede hacerse un obsequio con valores accesibles: “Una chalina linda, bien presentada, arranca en 180 pesos, de ahí para arriba. Un llavero también anda en estos precios. Un neceser está entre 200 y 600 pesos, las billeteras tienen una gran gama de precios, que van entre los 300 y los 800, y quienes deciden regalar una cartera tienen que pensar en los 1.500 o 2.000 pesos en adelante”, refirió, y también contó que mantienen los planes en tres cuotas sin interés con el mismo precio de contado.

Belén, que atiende otra regalería de la Peatonal, coincidió en que las ventas fueron inferiores a lo que esperaban: “Se vendió muy poco. Casi no compraron regalos para el Día del Maestro este año, por ahí algún pañuelito, que arranca en los 150 pesos, o una billetera de 290 pesos en adelante”, dijo, y manifestó que ayer se vio poca gente en la zona comercial céntrica de la capital entrerriana: “Quien compró lo hizo el viernes y el sábado. Los que no compraron ayer seguramente ya no lo harán los próximos días. Los años anteriores, si bien regalaron menos, hubo demanda, pero este año no notamos una diferencia”, opinó.

En tanto, en el rubro gastronómico sí aguardan que se intensifique el movimiento, sobre todo esta noche, y también mañana, ya que en general los docentes salen a celebrar su día junto a sus pares, según comentaron en el sector.