Comerciantes piden se revea la ordenanza por venta de alcohol

Un grupo de propietarios de drugstore de la ciudad de Concordia han presentado recientemente una petición formal con Concejo Deliberante respecto a la modificación de una ordenanza, que prohíbe la venta y comercialización de bebidas alcohólicas, en horario nocturno.

Los empresarios manifestaron que ante esta situación, ven peligrar puestos de trabajo, ya que bajan considerablemente las ventas. Actualmente el horario para el impedimento de vender es hasta las 22 horas a mayores de 18 años. Cabe destacar que los controles están siendo muy estrictos, ya que se llegó a la clausura de drugstore, justamente por la venta de bebidas.

Los kiosqueros autoconvocados solicitan una extensión en el horario para el expendio de bebidas alcohólicas, en tanto que la ordenanza busca que ante la imposibilidad de vender bajen los riesgos de desmanes en horas de la noche. Javier es propietario de un local y manifestó que “el problema viene con esta ordenanza que reflotan de la época del gobierno de Cresto padre. Lo que buscamos nosotros es que se revea y conciliar. Entendemos que se tiene que hacer una modificación y que por sobre todas las cosas nos afectan a los kiosqueros. Somos alrededor de 70 y 80 familias que nos dedicamos a este rubro y muchas personas que dependen de este trabajo. Con esta resolución estamos en franco peligro”.

En cuanto al pedido que formularon, el empresario indicó que “nosotros queremos hacer una venta responsable del alcohol y solo a mayores. Lo que tenemos ahora es una especie de cerrojo, queremos conciliar con el intendente para llegar a un acuerdo con el tema de la ordenanza”. Al mismo tiempo destacó que hasta el momento no han recibido respuestas al pedido que se le elevó al cuerpo legislativo de la ciudad.

“La idea es que la venta se pueda hacer hasta las 2 de la mañana y siempre a mayores de edad. El problema es ese, que vienen personas mayores después de horario y no podemos venderles. Esto afecta a mucha gente”, manifestó Javier.

Concretamente, los comerciantes apuntan a una parte de lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nº 32747. “Lo que aquí venimos a pedir se modifique, no afecta lo que a los menores respecta, ya que concordamos estrictamente en la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a los mismos”, aclararon.

Planteos

Juan, también es kiosquero y detalló: “Las multas del municipio van desde los 20.000 pesos solo por poner en la calle o adentro del local carteles con ofertas de cervezas, además te hacen esconder la vinoteca atrás, al igual que las heladeras con alcohol y por vender bebidas alcohólicas después de las 22 horas primero te hacen cerrar por cinco días y 60.000 pesos de multas. La segunda son 15 días con el local cerrado y suben los juristas, la tercera son 30 días y 120.000 pesos de multa y la cuarta te quitan la licencia y te hacen cerrar el local”.

Luis es otro de los comerciantes autoconvocados y expresó que las “medidas que han tomado no han sido muy igualitarias con respecto a los supermercados, a las cervecerías y a los boliches”, por lo que solicitan “que ajusten mucho más el control en lo que es la vía pública”, y explican: “Si a nosotros como kiosqueros nos dicen que no podemos vender más a partir de cierto horario está perfecto, nos cortan gran parte de los ingresos, pero el efecto del alcohol no lo van a disminuir con eso, porque si no comprás en el kiosco, te vas a una cervecería y tomás igual después de las 10 de la noche”.

A su vez, se refirió a los controles que se están haciendo y que consisten en la clausura del local. “Sabemos que el control que se está haciendo es estricto, está bien hecho, porque están detrás del infractor, pero por ahí no vemos igualdad”, dijo. Los afectados acusan esta diferencia principalmente frente a las cadenas de supermercados de la ciudad: “Si vas a un kiosco a las 22.30 yo no te puedo vender alcohol, pero si vas a un supermercado reconocido de la ciudad podés comprar sin problema y por eso pensamos ¿por qué ellos sí y nosotros no? cuando se supone que el beneficio es para todos”.