Comerciantes afirman que su futuro depende de las ventas de marzo

El presidente del Centro de Comercio e Industria de Concordia, Diego Lago, se manifestó ante la difícil situación que atraviesan los comercios pequeños y medianos de la ciudad ante la baja en las ventas.

"Ellos están sufriendo esta problemática, al haber tan poca actividad no tienen recurso para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Esto se agrava día a día. Los comercios que tienen una cierta antigüedad, supongamos 10 o 15 años, ¿por qué en los últimos tiempos no están cumpliendo con sus obligaciones? No lo hacen queriendo, sino porque hay una situación económica a la que el gobierno nacional no está buscando soluciones o herramientas", expresó a LT 15 Radio del Litoral.

Lago se refirió a que "de acuerdo a un artículo de Apyme, habla de un 120% de incremento de la morosidad del año pasado a este año. Eso habla a las claras de que esto es un problema general. La mayoría de los comercios está ante esta situación".

El directivo indicó que "la situación es inmanejable para una gran parte del comercio de Concordia, obviamente que hay empresas que manejan otros márgenes. Hemos estado con muchos comerciantes chicos y nos encontramos con la complejidad de que no saben cómo cerrar sus puertas por las deudas, cómo afrontar deudas, indemnizaciones".

Haciendo un repaso por las industrias locales, Lago sostuvo: "Tenemos que ser conscientes en cuál es nuestro fuerte productivo, si es la madera, el citrus, el arándano. El cítrico, lamentablemente, las quintas que han quedado son muy pocas. Si nos trasladamos a la madera, una de las actividades principales de la ciudad, si bien puede hacerse eco el municipio de darle alguna herramienta para continuar creo que las soluciones de fondo deben venir desde el gobierno nacional".