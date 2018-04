Comenzaron los cruces por la reforma electoral del Ejecutivo

La titular del bloque Radicales en Cambiemos, Gabriela Lena, puso los primeros reparos al proyecto de reforma electoral que la semana pasada ingresó al Senado impulsado por el gobernador, Gustavo Bordet.





"Como legisladora creo que las leyes deben cambiar para ir reflejando los cambios que se van produciendo en nuestras sociedades, pero no podemos formular leyes al antojo de algún interés particular. Esto ya pasó cuando se aprobó la Ley Castrillón y no quisiéramos que vuelva a ocurrir ahora con la aprobación de una ley a medida de las aspiraciones de Bordet", puntualizó Lena.





La legisladora dijo que hubiese esperado que en el texto enviado por el oficialismo a la Legislatura "se aborde la cuestión del fortalecimiento de los partidos políticos, la participación en los mismos, el financiamiento y la regulación de la publicidad electoral, entre otros temas". Igualmente consideró que es necesario analizar la experiencia santafesina de instrumentación de la Boleta Única Papel. "El sistema es interesante pero la realidad es que exalta el individualismo y conspira contra los partidos políticos", indicó.





En tanto el senador por Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos) sostuvo ayer que la iniciativa del Ejecutivo provincial es "una gran decepción porque ha minimizado totalmente lo que es una reforma política ". Dijo que esperaba que se hablara "de la política en serio, arrancando desde los partidos políticos". "No digo que es una tomada de pelo, pero no es serio", apuntó.





En nombre del oficialismo salió a responder el presidente del bloque de senadores Ángel Giano, quien afirmó que el proyecto "fortalece los partidos" y no descartó que se "enriquezca en el debate parlamentario".





"Estamos dejando de lado legislación vetusta y contradictoria, proponiendo una solución integral y armónica que está a la altura de los nuevos tiempos y de las demandas de mayor transparencia y participación que exige la sociedad", expresó el senador por Concordia .





Además, Giano reiteró que el proyecto intenta "garantizarle al elector y a los partidos políticos pleno respeto por la voluntad popular a través de un mecanismo moderno y transparente como la Boleta Única Papel (BUP) que posibilitará que todas las opciones electorales estén disponibles en el cuarto oscuro a la hora de la votación".





Por otra parte, el presidente de la bancada justicialista explicó: "Con esta reforma fortalecemos a los partidos políticos, dotando de mayor autoridad y atribuciones a las Juntas Electorales partidarias, y siguiendo el mandato constitucional impulsamos la integración de las minorías a la hora de la preselección de las candidaturas, para que todas las voces políticas encuentren su canal de participación".





"Todo esto de la mano del establecimiento de un procedimiento electoral bajo la dirección y el contralor exclusivamente judicial como garantía de imparcialidad y objetividad que debe prevalecer en esta materia", precisó.





No obstante, Giano no descartó que "en el debate parlamentario, puedan surgir cuestiones que enriquezcan el proyecto de ley del Ejecutivo" y resaltó que "justamente esa es la lógica de la deliberación democrática, como el propio gobernador lo ha manifestado".