Comedores populares reclamo políticas alimentarias olla popular 6.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Gisela Zapata, de La Poderosa, indicó a UNO que tienen sendas asambleas en los barrios San Martín y Gaucho Rivero donde asisten con 600 raciones. El reclamo es porque les llega desde el Estado alimentos secos y no tienen posibilidad de cocinar alimentos frescos. “Nos autogestionamos a través de bingos y rifas pero ya no eso alcanza. A nuestros gurises no les damos frescos, nuestro merendero se está sosteniendo con una taza de leche y tres galletitas por chico, es lo que nos da el Municipio. Una vez al mes tenemos que andar hinchando para conseguir. Si le cuesta alimentarse a una persona con un salario básico imaginen como nos cuesta a nosotros. Estamos comiendo las sobras porque, lamentablemente tenemos que cocinar con sobras que buscamos en verdulerías, o lo que nos donan. Queremos que nos escuchen. Lo alimentario sigue en rojo y no tenemos respuestas”, expresó.