Comedores no se toman vacaciones y garantizan a los niños el derecho al alimento

Esta semana se conoció un nuevo informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que revela que la cantidad de pobres ascendió al 40,8% en el país; y que un 59,5% de los niños y adolescentes de hasta 17 años viven por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, se difundió que el 14,8% de los niños y niñas de entre 0 y 17 años viven en hogares indigentes.

Garantizar el alimento de esta franja etaria es primordial, sobre todo cuando en muchos hogares la situación económica es difícil y no logran acceder de otro modo a un plato de comida diario, con los nutrientes necesarios. En este contexto, son numerosas las escuelas de Paraná que continuarán abriendo las puertas de sus comedores durante el receso estival para brindar esta posibilidad. Incluso muchas lo harán los días sábado, como se viene realizando en los últimos meses del presente ciclo lectivo, ya que tienen en cuenta el derecho de los niños a una alimentación saludable para su desarrollo físico e intelectual en la etapa infantil.

La escuela Juan Carlos Esparza, ubicada en el barrio Mosconi, una de las zonas más vulnerables de la capital entrerriana, es una de las instituciones que seguirán ofreciendo un almuerzo para los chicos. “En verano seguimos con el comedor, aunque la demanda es irregular: un día vienen 120 o 160 chicos, y otro día 40. En época de clases la asistencia es diferente y son unos 360 los que vienen”, contó a UNO Hilda Leguizamón, directora de la institución.

Asimismo, reflexionó: “En estos últimos cuatro años hasta el hábito de la comida se ha perdido, y a esto lo digo con mucho dolor. Se notan las necesidades cuando vienen a pedir la vianda las familias de los chicos. Toda la comida que queda se reparte, pero hay días que no sobra nada y no se puede”.

Sobre este punto, contó que desde el programa Comedores Escolares se implementó una serie de planillas para controlar que no se cocine de más y que lo que se prepara esté destinado exclusivamente a los estudiantes y no pueda extenderse la ayuda a las mamás o a los hermanitos que no están en edad escolar, como se venía haciendo ocasionalmente: “Desde Comedores está súper controlada la mercadería que usamos, tenemos que llevar unas planillas y ahora no podemos cocinar un kilo de arroz de más para esas mamás que buscaban la vianda. Hasta ahora ayudé al barrio siempre, pero nos limitaron con esto. Dicen que la comida es para los chicos, pero cuando llegan familias que no tienen qué comer se podría poner un poquito más de arroz y de salsa y ellos llenan su pancita. Sin embargo, a esto no lo puedo hacer más, excepto si sobra algo, que no es lo que está pasando”, lamentó.

Por su parte Elba, directora de la escuela Primaria Gaucho Rivero, del barrio Padre Kolbe, comentó: “Los sábados estamos teniendo entre 40 o 45 chicos desde que se implementó abrir el comedor escolar también ese día. Y ahora estamos inscribiendo a quienes van a venir en vacaciones, y si bien se están a anotando todavía, por lo general todos los años son entre 60 y 70 chicos”.

“Tenemos la demanda habitual, y en el verano es solo almuerzo a partir de las 11.30 a las 12.30 o 13, de lunes a sábados. Asisten chicos de nivel Inicial, de Primaria y Secundaria. Los que se anotan vienen, no suelen faltar”, indicó.

A su vez, señaló: “Tenemos un menú de invierno y otro de verano, que lo confecciona Comedores Escolares, que es variado. En esta época hay salpicón, arroz con carne, platos sin salsa y con más verduras”.

Javier, el rector del nivel Secundario de la misma escuela, analizó: “Nosotros estamos sobre Padre Kolbe, pero tenemos alumnos de Santa Rita, San Jorge, y la mayoría que viene son del barrio Gaucho Rivero. Se nota que las necesidades vienen en aumento y por eso se definió abrir el comedor también los sábados. Y cuando comienza el receso, el servicio no se interrumpe, ya que tenemos guardias activas, aunque en época de vacaciones se brinda solamente la comida al mediodía”.

Gustavo, director de la escuela Giachino, sostuvo que todavía no tienen novedades sobre la continuidad del comedor, pero aclaró que habitualmente se abre cada verano, aunque todavía no saben si será de lunes a viernes o si sumarán además los sábados.

Por último, Andrea Romero, directora de la escuela Benjamín Terán, ubicada en la intersección de Marcos Sastre y Yapeyú, destacó: “Estos días, previo a que terminen las clases, se hace un sondeo que cuántos alumnos van a venir. Suelen ser pocos los que se anotan para el comedor durante el receso, pero así sea por una persona, se abre siempre”.

“La crisis golpea con fuerza a niños, niñas y adolescentes”

En su informe Infancias. Avances y retrocesos en clave de desigualdad la UCA advierte que “la actual situación de crisis socioeconómica una vez más está golpeando con especial crudeza a niños, niñas y adolescentes”. En este marco, señala: “Es claro que la vida de los niños/as y adolescentes se ve limitada por las condiciones económicas de sus hogares y la situación socio-ocupacional de los adultos de referencia, pero también transcurre y se desarrolla en relación”.

En su análisis, hace hincapié “en estructuras de oportunidades en el espacio de la educación, de la atención de la salud, y en procesos de cuidado, crianza y socialización primaria en los hogares, y a medida que crecen, en la escuela, barrio, u otros contextos secundarios”, que deben fomentarse para el máximo potencial de los niños, objetivo al que apuntan las escuelas.