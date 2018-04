Comedor de tenedor libre cerró sus puertas en Paraná y 14 empleados quedaron sin trabajo

Cerró sus puertas Petra, un comedor de diente libre ubicado en calle 25 de Mayo, frente a la plaza 1° de Mayo en Paraná que inauguró hace unos 18 años.





Unos 14 empleados se quedan sin su fuente de ingreso y reclaman las indemnizaciones. Este viernes los damnificados se presentaron en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para advertir a las autoridades sobre la situación que atraviesan.





El domingo el encargado del lugar les había indicado que cerraba el local por tres días porque no le renovaban el contrato y querían iniciar las negociaciones con la Federación Económica, dueña de la propiedad.





No tuvieron mayores noticias hasta que un intermediario, al que nunca había visto, les explicó que el local cerraba porque no contaban con dinero para pagar el costo del alquiler, también les indicó que no contaban con dinero para las indemnizaciones.





El comedor llevaba unos 18 años en el mismo lugar. Hoy es otra fuente laboral que se cierra y sus trabajadores quedan a la deriva.