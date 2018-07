Combativos y solidarios, van por el cuerpo de delegados municipales

El martes será la elección de la Asociación del Personal Jerarquizado de la Municipalidad de Paraná (APS) y podrán votar 735 trabajadores entre activos y pasivos. La jornada se desarrollará con cuatro urnas: tres estarán fijas –en el Palacio Municipal, en la sede la asociación en Montecaseros 265 y en el edificio de Cinco Esquinas– y la otra será móvil destinada a las reparticiones más alejadas. Desde la Lista Azul Marta Casaschi dieron cuneta de sus propuestas.

"La lista lleva el nombre de una compañera de lucha y lo elegimos por su firmeza, dedicación y compromiso a favor de los trabajadores municipales. Ya no está, pero tuvo un recorrido intachable. Quienes integramos esta lista somos trabajadores de las distintas áreas", dijo a UNO Alejandra Levrand candidata a secretaria general y según contaron la lista que representa será la primera en ser encabezada por una mujer luego de 34 años por lo que marcarán todo un antecedente.

Recuperar el cuerpo de delegados es uno de los objetivos principales, según explicó Ariel Garay quien junto a Norma Navoni también forman parte de esta propuesta. "Vemos en Alejandra Levrand y en Norma Navoni a dos mujeres combativas", destacó.

Fue Levrand la que sostuvo: "Vamos por un gremio combativo y solidario porque debemos recuperar esa lucha y fuerza gremial. Queremos que el delegado tenga una figura importante al momento de la lucha". Contaron que las 120 reparticiones solo cuentan con 20 delegados y entonces apuntarán a resolver esta situación y además van por la afiliación de más trabajadores. "Queremos que a la hora de la lucha seamos más combativos y solidario. Queremos que al ver a un compañero que no está bien, cuando le faltan los elementos y herramientas de trabajo podamos desarrollar un ida y vuelta, y que cuando un sector reclame, poder unirnos y acompañarlos", dijo Levrand y agregó: "Nuestra única política es la gremial. La política es una herramienta buena, pero en el gremio se va a hacer política gremial y no a usar este espacio como un trampolín para puestos políticos, nuestra única camiseta es la municipal". También pelearán por la recomposición salarial y que quienes tienen trayectoria en el trabajo no queden relegados. Gestionarán un predio para viviendas y tendrán iniciativas para jubilados y pensionados.

"No porque sea un mujer seré menos luchadora. Quien encabeza este espacio, como las mujeres que me acompañan y los caballeros, pondremos la energía en representar y defender los derechos de los trabajadores", remató Levrand.