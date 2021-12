colonia de vacaciones recreativo bochas club.jpg Colonia de vacaciones: Recreativo tiene más de 100 niños

"Hacemos hincapié en la natación, que los chicos aprendan a flotar, las técnicas básicas de salto, aprender a recrearse, que le pierdan el miedo al agua. Lo importante es que tengan una base para aprender a nadar", expresó y agregó: "Contamos con muchas actividades y mucho espacio en el club. Hacemos deporte en la cancha de hockey o en la cancha de básquet. Hay varios elementos que hacen que la colonia de vacaciones sea una iniciación deportiva".

"Los chicos están re emocionados y nosotros, los profes, estamos chochos de que los niños y niñas se diviertan tanto, jueguen y compartan", comentó la encargada de la colonia de vacaciones del Recreativo Bochas Club.

colonia de vacaciones recreativo bochas club 1.jpg El Recreativo Bochas Club cuenta con más de 100 niños y niñas inscriptos en su colonia de vacaciones. Predomina la enseñanza de la natación. UNOER/ Alan Barbosa

Protagonistas

- Felipe (8 años): "Me gusta mucho la colonia. Vengo hace 4 años. Me gusta porque aprendí a nadar mucho mejor. Me divierto y paso tiempo con mis amigos".

- Camila (11 años): "Vengo al Recre desde los 6 años. Me encanta venir. Me gusta la pileta porque me gusta mucho nadar".

- Mirko (12 años): "Me gusta mucho. Vengo hace 5 años. Hacemos muchos deportes".