Colonia Avellaneda: por falta de ambulancia estuvo dos horas sin atención y está grave

UNO. Esta noche numerosas personas recibirán la Navidad en su hogar rodeados de sus seres queridos. José Antivero no podrá hacerlo, ya que su mamá, Lupe, está internada en el hospital San Martín de Paraná luchando por su vida tras sufrir una descompensación cardíaca en Colonia Avellaneda y no recibir atención médica inmediata debido a que la única ambulancia que hay en la ciudad estaba rota y en consecuencia fuera de servicio. "Ella ahora está grave. Su estado es crítico y ya es irreversible. Si sobrevive quedaría inmóvil y sin habla", explicó a

Lupe y José viven en la localidad situada a solo 10 kilómetros de la capital entrerriana, que de la mano de planes habitacionales más creció en los últimos años, pero con un grave déficit en el acceso a servicios esenciales. Fue el viernes a las 7.30 cuando Lupe se descompuso. "Entre semana en el centro de salud no hay médico de guardia. En la desesperación llamamos al 107 y me atendieron muy bien, me fueron dando las indicaciones porque ambulancia en Colonia no había, ya que supuestamente estaba rota. Enviaron una desde Paraná y se demoró mucho, llegó a las 9.15. No le echo la culpa a Paraná ni al 107 porque si bien estamos cerca, para una urgencia como esta es lejos. La culpa es de Salud, del dispensario, de los funcionarios que no toman la responsabilidad de reclamar lo que se necesita", fustigó José, visiblemente angustiado, ya que esa tardanza de casi dos horas en la atención le trajo otras complicaciones a la mujer que le dio la vida: "Por la demora, esa descompensación le provocó trombosis en distintas partes del cuerpo", indicó.

Acto seguido, aclaró que en el hospital San Martín la atendieron muy bien, y se mostró agradecido: "Ellos hicieron todo lo que había que hacer. Pero tengo un dolor inmenso, y a la vez siento bronca e impotencia: mi indignación es con el intendente de Colonia Avellanada (Edgardo Dellizzotti), quien debe encargarse de que estas cosas se solucionen. Un intendente no solo tiene que reclamar que arreglen una ruta, sino que el acceso a la salud esté garantizado para todos o que al menos la Municipalidad pueda responder con una ambulancia de refuerzo para estos casos tan delicados", opinó.

Desde el Centro de Salud ayer admitieron que no contaban con ambulancia y que recién el sábado la repararon. A su vez, dijeron a UNO que "los médicos de guardia atienden entre semana a partir de las 20 hasta las 8 del otro día, y los fines de semana están las 24 horas. A partir de las 7 están los que hacen consultorio, que son con turno, pero si hay una urgencia atienden". Sin embargo, varios vecinos lo desmienten y afirman que en varias ocasiones frente a alguna emergencia no pudieron encontrar a algún profesional que los atendiera. Se trata de un problema por el que los habitantes de la localidad reclaman hace años.

"Hoy me tocó a mí pasar por esto y lo que pido es que por favor que no haya más estas situaciones, porque es negligencia. Lamentablemente tienen que ocurrir estas cosas para que la Salud Pública reaccione y no haga oídos sordos. Esperamos una respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia para todo un pueblo que la necesita, porque también hubo ya otros casos como el mío que no se han hecho públicos", manifestó.





Pedido

En medio de su tristeza, José pidió en su muro de Facebook a sus conocidos y allegados "una cadena de oración" por su mamá. Enseguida recibió el apoyo de muchas personas que lo aprecian, ya que conocen la valiosa labor solidaria que lleva adelante como permanente colaborador del merendero que hay en la localidad, que brinda ayuda a numerosas familias de la zona.

También a través de esta red social publicó una "carta abierta" al intendente Dellizzotti, exponiendo la situación y recordándole al mandatario las falencias que sufren los vecinos de la localidad, sobre todo en materia de salud.