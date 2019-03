Colón prepara planteo legal contra la CTM por las inundaciones

El intendente de Colón, Mariano Rebord, hizo pública su preocupación sobre lo acontecido en la última temporada estival relacionado a la actuación de la represa de Salto Grande en el manejo de la crecida del río Uruguay. "Habría indicadores que nos hacen pensar que los efectos de la creciente podrían haber sido menores si se hubieran tomado otras acciones", planteó el jefe comunal.





El desborde del Uruguay y las inundaciones en la costa entrerriana desde mitad de enero ocasionó un claro perjuicio en materia turística, además de los evidentes daños y costos materiales.

"Nuestro objetivo es en primer lugar hacer una presentación de conciliación", acotó Rebord, luego de una conferencia de prensa realizada junto con el exsenador nacional Héctor Maya y el concejal Daniel Cedro (PJ-Concordia), quienes contaron las investigaciones que llevan adelante sobre el desempeño de Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande en la pasada creciente del Uruguay.





UNO que Salto Grande se hizo para generar Por entonces, desde distintos sectores políticos y ambientales se pidió rever el protocolo de la represa para enfrentar estos casos. En medio de la polémica, el titular de la CTM, Roberto Niez, había dicho aque Salto Grande se hizo para generar energía , y no para regular. "Se atenúa lo que se puede, pero no es una presa que esté hecha para que regule caudal. Empiezan los problemas estructurales cuando se está por debajo de los 30 metros", mencionó.





El intendente de Colón contó que Maya y Cedro asistieron para asesorar a los abogados de la Municipalidad para la presentación administrativa.





Cedro adelantó ayer a UNO que la idea es pedir un resarcimiento por los costos afrontados por la inundación, vía administrativa en primera instancia, para tratar de conciliar. Y justamente, en caso de no acordarse, el municipio podría recurrir a otra instancia legal.





En la conferencia, Cedro indicó: "Somos críticos con la administración de la CTM porque privilegió la producción de energía en perjuicio de los que vivimos aguas abajo de la represa, como las ciudades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Sostenemos que la misma obligación que tiene CTM de indemnizar a los que inunda aguas arriba, también tiene que tener la misma obligación de indemnizar a los que inunda aguas abajo, porque si no para la CTM es mucho más barato inundar aguas abajo que aguas arriba. Además, en este último tiempo privilegió la producción de energía en desmedro de los ribereños. Eso tiene que tener un marco legal, frente a estas obligaciones de indemnizar.





Por su parte, Maya se mostró expectante acerca de que la decisión de Rebord sea imitada por los otros intendentes damnificados de la costa del Uruguay. "La creciente no fue un fenómeno natural que no hubiese podido ser manejado. Si se verifican los registros de Prefectura o en acontecimientos del momento, cuando se producen las grandes lluvias en Brasil, coincide con una bajante importante en el río Uruguay. Por ejemplo, la Regata del río Uruguay tuvo dificultad para que se concretara en virtud de que aguas abajo no había calado para que pudieran salir los veleros".