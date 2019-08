Colectivos volvieron con bajas frecuencias

Luego de 15 días, los colectivos urbanos volvieron a circular en Paraná. En la reanudación se registraron falencias en la prestación del servicio: si bien es usual las quejas por las frecuencias, la baja cantidad de unidades circulando en distintos horarios se observó con claridad en las calles.

Desde las empresas, por un lado, argumentaron inconvenientes en algunas unidades por falta de llaves, perdidas en el medio del conflicto; desde el sector gremial o de los trabajadores, aducen que hay rodados que no están en malas condiciones y que les faltan mantenimiento. Semanas atrás, por órdenes judiciales de embargos, más de una docena de vehículos fueron retirados de Paraná, y ante esos casos, los responsables de Buses Paraná admitieron reemplazar esas unidades por otras más antiguas.

En este contexto, los usuarios de las distintas líneas notaron que en la primera jornada, el cumplimiento de las frecuencias no fue el que está determinado en el contrato de concesión.

Postura

Por otra parte, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Fernando Quinodoz, se refirió ayer al conflicto en torno a los días que le fueron descontados a los choferes de colectivos, por el paro de cuatro días durante el receso invernal de julio.

“Sobre los descuentos de los días no trabajados hay que hacer ciertas consideraciones jurídicas. El principio general es que los días no trabajados pueden descontarse de los sueldos. Pero, como todo principio general, tiene excepciones. Y una de esas es cuando el paro es imputable al empleador por cierta conducta, como el no pago de un crédito laboral”, explicó el funcionario. “Los días de paro descontados han sido producto de una medida de fuerza por el no pago del primer semestre del SAC (Sueldo Anual Complementario) que es un crédito laboral firme por ley, inclusive reconocido por el empleador, por lo que consideramos que no corresponde el descuento de los días de paro a los choferes”.

Así, bregó que hasta el cuarto día hábil del próximo mes, empresas y Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleguen a un acuerdo por los días descontados de julio, porque al tener que abonarse el salario de agosto, podría repetirse la situación de descuentos de los 15 días no trabajadores entre el 6 y el 20 de agosto inclusive.