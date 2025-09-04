Colectivos: Trabajo dictó la conciliación obligatoria para garantizar el transporte en Paraná

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de los colectivos. La medida será por 15 días hábiles.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de los colectivos.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió en la noche de este jueves dictar la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná.

La medida entró en vigencia a las 22 de este jueves y se extenderá por 15 días hábiles, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana. Como parte de la resolución, la cartera laboral convocó a una audiencia de conciliación para el jueves 11.

La medida de UTA

Cabe recordar que UTA había decretado un paro para este viernes en Paraná, según lo indicaron en un comunicado. De acuerdo a lo informado, el motivo es que las empresas han pagado el 50% del salario de agosto.

La medida de fuerza, que fue evaluada y ratificada en un plenario de delegados, se iba a concretar en las líneas de la capital entrerriana y no en las del Área Metropolitana, donde sí habrían abonado el 100% de los salarios.

El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano).