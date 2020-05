Colectiveros y transportistas escolares protestaron en el microcentro de Paraná

Este jueves choferes del transporte urbano y de larga distancia nucleados en UTA Entre Ríos se manifestaron frente a la Municipalidad, en el microcentro paranaense. Al mismo tiempo también se movilizaron los transportistas escolares, quienes con sus vehículos marcharon desde plaza de Mujeres Entrerrianas, exhipódromo, hasta la Municipalidad de Paraná.

uta 2.jpg Foto UNO Diego Arias

Sergio Groh, secretario gremial de UTA expresó: "Llevamos 17 días parados. Nos tienen que dar una respuesta. Siempre que se pide sumar un granito de arena, el pedido va para los trabajadores, pero los trabajadores en estos momentos ya no tienen para llevar alimentos a sus familias", dijo y aseguró: "Todos los días pasan, los acuerdos no llegan, las soluciones no llegan y estamos todos con la preocupación a flor de piel pero tratando de que en cada audiencia, en cada reunión ver cómo se puede solucionar esto. Lo que pasa es que hoy por hoy sin el transporte funcionando y la deuda que mantiene la empresa con los trabajadores, lo que estamos reclamando, se pone mucho más difícil", dijo.

"Otras provincias ya resolvieron el problema con aportes de las arcas provinciales: pidieron el CBU a los trabajadores y les hicieron un aporte, eso es lo que estamos pidiendo", destacó Groh al insistir: "La solución es en conjunto entre la empresa, provincia y municipio".

Reclamo de transportistas escolares

Los transportistas escolares, en tanto, se habían concentrado en Plaza Mujeres Entrerrianas, desde donde se movilizaron a la Municipalidad y coincidieron en la manifestación de UTA Entre Ríos.

La presidente de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, Silvina Salas dijo que el objetivo de la movilización es hacerse oír para que las autoridades adviertan la situación que viven, cada día más difícil. "Van más de 60 días de cuarentena y no hemos podido trabajar ni reconvertir nuestras tareas", dijo.

