Colectan fondos para la compra de una tablet a niño que necesita comunicarse

Ignacio, o 'Nacho' como le dice su mamá, tiene tres años. Padece parálisis cerebral y hace estimulación temprana en El Solar, de Colón. Está yendo a la kinesióloga y a la fonoaudióloga.





Allí realiza cotidianamente su tratamiento, que según cuenta Luli Agüero, su madre, avanza rápidamente y por eso hoy necesitan de la solidaridad de su ciudad, Concepción del Uruguay.





"En este tiempo Nacho avanzó un montón, gracias a un tratamiento específico que lo lleva al día, que lo cumple muy bien, todo, pero van buscando alternativas para su desarrollo", contó la mamá del pequeño a La Calle.





Poco a poco, en la vida de Ignacio fueron apareciendo nuevas necesidades con el avance del tratamiento. La madre señaló que, actualmente, "él no puede comunicarse bien por sus propios medios. No puede mover la boca. Entonces, lo que buscan hacer es que se logre una comunicación alternativa".





"Él sabe un montón de cosas y el problema es que no se puede expresar", añadió, al tiempo que ejemplificó: "Él sabe los colores pero no los sabe decir. Sí identificarlos, reconocerlos, todo, pero no decirlo".





En este contexto es que ahora el desafío en la recuperación de Nacho está en la comunicación con el entorno y para ello ahora es necesario conseguir las herramientas para lograrlo. "Tiene que hacer una terapia y necesitamos una tablet con características específicas", dijo Luli y detalló:

"Por ejemplo, la tablet que necesita tiene que tener la pantalla muy sensible, que tenga muy buena memoria, que tenga buen procesador para poder incluir todas las imágenes y demás herramientas que requieren las aplicaciones que necesita Nacho, para recibir fácilmente las estimulaciones".

Una rifa para seguir el tratamiento

Para que el pequeño pueda continuar con la terapia, su madre organizó una rifa, con importantes premios, a fin de recaudar el dinero para la compra de una tablet con funda y protección, que ronda los $10.500, aproximadamente.





"Hicimos la rifa por el valor que nos sale la tablet, y tratamos de poner que los premios realmente cubran ese valor; porque si nosotros quisiéramos vender todo eso enseguida es imposible por los costos de hoy", explicó la mujer.





Y continuó: "Una de las cosas que vamos a sortear es el coche de él, ¿y quién nos compraría en lo inmediato un coche de 4500 pesos? -se preguntó. Entonces, quizás con una rifa con un número a 100 pesos, accedés a un premio así. Para nosotros es mejor y más rápido que poder vender todas esas cosas por separado".





Pensando en la cantidad de premios, la uruguayense señaló que, además, "para la otra persona también es más solvente comprar un número de rifa a cien pesos y colaborar, que acceder a esos premios".





Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al 3445539000.





El valor del número es de $100 por transferencia





O por mercado de pago $106 a través de los siguientes links





RIFA IGNACIO. $ 106,00. Pagalos con este link de Mercado Pago:





RIFA IGNACIO 2. $ 212,00. Pagalos con este link de Mercado Pago: