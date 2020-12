Los retenidos son parte de los estrictos operativos de tránsito que se realizan en la ciudad, que son trasladados a ese depósito municipal por estar “flojos de papeles”, por falta de documentación habilitante para circular, como carné de conducir o seguro, o porque el conductor dio positivo en un control de alcoholemia.

multas.jpg Colapsa la ex-Terminal por autos retenidos y otorgan turnos para febrero en Juzgados

Para recuperar el vehículo, el dueño debe abonar la multa, el costo de la remoción y la estadía, es decir, los días que haya permanecido en el lugar.

Un lector informó a UNO que tras haber sido retenido un vehículo, se acercó hasta el Juzgado de Faltas municipal y le dieron turno para el mes de febrero. “Por protocolo no puedo ingresar, sino solo por inscripción previa. El tema es que además de no tener el auto, acumulo deuda”, dijo.

Apuntó que no es posible acceder a ninguno de los tres juzgados municipales, ya que todo se realiza, incluso la solicitud de turno, por Mesa única de entradas. “No me dan respuestas, y solo esperar que me llamen para el turno de febrero”, contó.

Actualmente para autos el derecho de grúa cuesta 1.860 pesos; para camioneta 2.100 pesos , y para motos 1.260 pesos. Los valores están contemplados en la ordenanza Tributaria. El traslado de vehículos está establecido como concepto de derecho de grúa, en Ordenanza N° 6.809.

Por el traslado de motos, corresponden 300 Unidades Tributarias de Referencia (UTR); por la remoción de autos, 550 UTR; y por otros vehículos medianos, utilitarios, camionetas 660 (UTR).

Mientras que el derecho de estadía, fijado por la misma norma, determina 30 UTR 30 por día. A eso se le deben sumar los días de estadía, y la multa propiamente dicha, que con la actualización este año de la Unidad Fija (UF) –estuvo congelada desde 2014– pasó este año de 12,88 pesos hasta 58,72 pesos; la UF supone un valor aproximado al litro de nafta Súper.

Por lo tanto, las multas por mal estacionamiento, por cruzar en rojo, parar en doble fila o tener carné vencido –las infracciones más comunes–, pueden ir desde 8.500 (150 UF) y hasta casi 30.000 pesos en el caso de la multa máxima para algunos de esos casos (600 UF). Junto con todo esto, se debe considerar si el vehículo no acumula otras deudas impagas.