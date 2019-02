Cirujanos de Guardia del San Roque rechazaron oferta salarial y aguardan respuesta de Salud

Los médicos del servicio de cirugía del hospital San Roque de Paraná le comunicaron al director del nosocomio su rechazo a la oferta salarial presentada por el Ministerio de Salud

UNO supo que el director Marcelo Itharte recibió la notificación el viernes que debe ser elevada a la brevedad a las autoridades de Salud de la provincia. En la misiva, los cirujanos resaltaron "la buena predisposición demostrada por el Ministerio de Salud". Sin embargo, los profesionales advierten que la propuesta recibida dista de las pretensiones que ellos formularon.





Si bien hay un conflicto entre los médicos cirujanos y el Ministerio de Salud, el servicio en el principal nosocomio de la provincia se presta con normalidad.

Tal cual público UNO a principios de febrero, el equipo de médicos reclama: "Que las guardias que prestamos, sean consideradas y abonadas (retribuidas) en la misma medida que las Guardias Activas del servicio de cuidados Críticos", entre otras cuestiones.

En el marco del conflicto se conoció que los profesionales no están registrados, que cobran como proveedores del Estado, no reciben aportes, ni carpeta médica ni licencia. También hicieron público que emiten recibos, pagan el 31% a la AFIP, y no tienen relación de dependencia con la Provincia.





Según la última nota que recibió el director del hospital los cirujanos esperan contar con una respuesta favorable a más tardar el lunes 18.

En la última nota publicada por UNO sobre el tema los cirujanos expresaron: "Somos el único servicio de la provincia que presta asistencia a la cirugía neonatal y pediátrica de pequeña, mediana y gran envergadura en todo Entre Ríos y no somos reconocidos como recurso humanos crítico, por lo tanto es mucho menor lo que cobramos nosotros a lo que percibe cualquier cirujano en otro lado. En eso se basa es nuestro planteo".