Choferes deciden en asamblea si continúan con la medida de fuerza

Sergio Groh, secretario gremial de UTA señaló esta mañana que las audiencias realizadas el miércoles en la Secretaría de Trabajo no fueron saludables para la situación que están pasando los choferes del transporte urbano de pasajeros, en Paraná.

La cita ayer en la cartera laboral se dio a instancias de un acta acuerdo suscripta el martes 20 de agosto, cuando se levantó el paro de 15 días tras cancelarse las deudas pendientes de medio aguinaldo, la suba salarial del 20% y el incremento de los viáticos. Allí quedaron en instancia de negociación entre las partes la situación de los días descontados de julio.

La reunión se inició al mediodía. Los empresarios formalizaron su propuesta y se pasó a un cuarto intermedio hasta las 17. UTA concurrió con la documentación y planillas de liquidación para cotejar lo que deberían ser los depósitos de sueldos que deberían concretar las firmas hoy.

Tras una hora, la reunión pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 10. Los empresarios se retiraron sin hacer declaraciones, mientras que los dirigentes gremiales se mantuvieron en el interior de la sede laboral cotejando documentación, y también optaron por evitar pronunciarse sobre la propuesta, que será analizada hoy por los choferes.

Cómo sigue el tema

“Estamos lejos de lo que estamos reclamando. Estamos siendo lo más flexibles posible pero la empresa estira los tiempos y la situación es muy difícil”, indicó a Ahí Vamos de radio 97.1 La Red Paraná.

La discusión ahora se plantea por los días de paro que la empresa le descontó a los trabajadores y que suman 15, e implican la mitad del sueldo. “El sueldo fue asegurado pero no los 15 días de medidas de fuerza que quieren pagar de aquí a diciembre”, explicó.

El sueldo promedio de un chofer es de $41.000 con la nueva escala y el descuento de los días de paro implica entre $18.000 y $20.000 pesos de descuentos.

“Esta es una lucha de derechos la que estamos teniendo porque la empresa descontó, de manera arbitraria, una medida de fuerza en la que estábamos reclamando una deuda, no un aumento de sueldo”, agrego.

Sobre el punto, la cartera de trabajo ya se había expedido confirmando que los descuentos no correspondían por ser la medida de fuerza en reclamo de una obligación vencida y no abonada por la patronal.

Asambleas

Este jueves los choferes debatirán en dos asambleas para decidir acciones, pero el servicio no se verá afectado. No se asegura si mañana viernes lo será.

“No quiero crear falsas alarmas pero la situación es complicada, si bien no tan extrema como el momento del paro, pero la solución que esperan los trabajadores aún no ha llegado. Nosotros cedimos y estamos esperando que los empresarios también lo hagan para solucionar las cosas y no perjudicar al usuario”, puntualizó.